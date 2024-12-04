إيلاف من لندن: قال وزير المحاربين القدامى في بريطانيا أليستر كارنز إن بريطانيا بحاجة إلى إعادة بناء عمق الجيش، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى مجموعة أوسع من جنود الاحتياط من مختلف أنحاء المجتمع.

وحذر الوزير كارنز، وهو أيضًا جندي احتياطي، من أن الجيش البريطاني بأكمله سوف يُدمر "في ستة أشهر إلى عام" في حرب كبرى، وقال إن معدل الخسائر التي تكبدتها القوات الروسية في أوكرانيا - قتلى وجرحى - يبلغ حوالي 1500 جندي يوميًا.

وقال إن هذه القدرة على استيعاب مثل هذه الخسائر والاستمرار في القتال هي جزء من خطة روسيا ولهذا السبب تحتاج بريطانيا إلى إعادة بناء العمق عندما يتعلق الأمر بطبقات القوات المقاتلة المتاحة لها، مسلطًا الضوء على الحاجة إلى مجموعة أوسع من جنود الاحتياط من مختلف أنحاء المجتمع.

كلمة

وقال كارنز في كلمة ألقاها في مؤتمر حول الاحتياطيات في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "في حرب واسعة النطاق - ليست تدخلاً محدودًا، بل تدخلًا مشابهًا لأوكرانيا - فإن جيشنا على سبيل المثال بمعدلات الضحايا الحالية سوف يستنفد - كجزء من تحالف متعدد الجنسيات أوسع نطاقًا - في غضون ستة أشهر إلى عام".

ويقول القادة العسكريون غالبًا أن الحرب تبدأها جيوش محترفة ولكنها تنتهي بمدنيين - يحملون السلاح كمتطوعين واحتياطيين كما حدث في أوكرانيا.

وأشار كارنز، العقيد السابق في مشاة البحرية الملكية البريطانية حتى تحول مسيرته العسكرية إلى السياسة هذا العام، إلى أن روسيا ستنتقل قريبًا إلى جيشها الثالث في أوكرانيا.

وقال كارنز: "هذا لا يعني أننا بحاجة إلى جيش أكبر، لكنه يعني أنك بحاجة إلى توليد العمق والكتلة بسرعة في حالة حدوث أزمة".

ويضم الاحتياطي الاستراتيجي جميع أفراد الخدمة السابقين لفترة محددة بعد تركهم الخدمة العادية. كان هذا المجمع الكبير من القدرات ــ والذي يمكن للبلاد أن تلجأ إليه في وقت الحرب ــ يُدرَّب سنويا أثناء الحرب الباردة مع قيام وزارة الدفاع بتتبع من هم في الاحتياطي الاستراتيجي ومكان وجودهم.

وتوقف هذا التدريب بعد انتهاء الحرب الباردة. واليوم، لا تعرف وزارة الدفاع حتى من أو أين يوجد كل فرد في الاحتياطي الاستراتيجي أو ما إذا كان سيعود إلى الخدمة في حالة حدوث أزمة.

الحرية ليست مجانية

ويتابع الوزير كارنز: إن الدفع نحو تنشيط الاحتياطيات يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار وبذل جهد جديد للتواصل مع الجمهور الأوسع نطاقا لتسليط الضوء على أهمية الخدمة.

ويقول: "هناك متطلب في جميع أنحاء الحكومة لتذكير الناس بأن الحرية ليست مجانية"، وأعرب عن أمله أن توفر المراجعة الرئيسية للدفاع ــ المقرر نشرها في الربيع ــ فرصة "لكتابة صفقة جديدة لاحتياطياتنا".

وقال السيد كارنز: "نحن بحاجة إلى اللحاق بحلفائنا في حلف شمال الأطلسي والتركيز بشكل أكبر على الاحتياطيات، "نحن بحاجة إلى تنمية احتياطينا النشط ــ المتطوعين المدربين للاستجابة في غضون مهلة قصيرة".

وخلص إلى القول: إنه من المهم أيضًا "فهم مكان احتياطينا الاستراتيجي وزيادته بالفعل".