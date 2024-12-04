إيلاف من دمشق: فتحت الفصائل المسلحة في شمال سوريا محورا هجوميا جديدا ضد مواقع انتشار قوات النظام السوري بريف حماة من الجهة الشمالية الغربية.

وقال مصدران إعلاميان ميدانيان إن الفصائل سيطرت خلال الساعات الماضية على مطار الشريعة الزراعي الواقع إلى الشمال الغربي من مدينة حماة، بالإضافة إلى عدة قرى وبلدات بمنطقة سهل الغاب.

وأضاف أحد المصادر أن السيطرة على المطار الزراعي المذكور يأتي كخطوة أولى للمحور الهجومي الجديد الذي فتحته الفصائل في إطار عملياتها العسكرية لإطباق الحصار على حماة.

في المقابل قالت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية إن "الجيش السوري بسط سيطرته على بلدة طوبا في شمال شرقي حماة، بعد اشتباكات عنيفة"، مع الفصائل المسلحة.

وأضافت أن قوات النظام السوري كانت استقدمت حشودا عسكرية ضخمة خلال اليومين الماضيين لصد الهجوم على حماة.

وتحاول الفصائل المسلحة اختراق دفاعات النظام السوري من جهة ريف حماة الشمالي.

وتتبع في هذا الإطار التقدم من 3 محاور هجومية، وزادتها واحدة قبل قليل باتجاه معسكر جورين في منطقة سهل الغاب.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الأربعاء، أن قوات النظام والفرقة 25 تحاول التقدم لاستعادة مدرسة المجنزرات على بعد 18 كيلومترا شمال شرق حماة، لتأمين المدينة وطريق حلب – حماة (خناصر).

وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، و"هيئة تحرير الشام" - المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية - من جهة أخرى على محاور قرية الكريم في سهل الغاب، وسط قصف مدفعي وصاروخي مكثف من معسكرات قوات النظام في جورين.



