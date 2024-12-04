إيلاف من القدس: جدد الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين "السفارديم" في إسرائيل يتسحاق يوسف رفضه تجنيد المتدينين اليهود بالجيش الإسرائيلي.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيسمح بإرسال 7 آلاف أمر تجنيد لليهود المتدينين تدريجيا.

ويعارض اليهود الحريديم (المتدينون) الخدمة بالجيش رغم قرار المحكمة العليا في حزيران (يونيو) 2024 بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين، وفقاً لتقرير شبكة RT الروسية.

وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون يسمح بعدم التحاق نحو 60 ألف يهودي متدين سنويا بالخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة التي تسميه "قانون التهرب".

ويعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد قواته وخسائر بشرية شبه يومية في الحرب التي يشنها منذ 7 أكتوبر 2023 على غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 150 ألف فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دمارا هائلا ومجاعة في القطاع.