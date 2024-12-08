إيلاف من القدس: سيطر الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الأحد، على الجانب السوري من سلسلة جبال جبل الشيخ لتوسيع المنطقة العازلة منزوعة السلاح على طول الحدود مع سوريا وكذلك في عدة نقاط أخرى ذات أهمية دفاعية.

لطالما كان يُعتقد أن سلسلة جبال الشيخ توفر ميزة استراتيجية لأنها توفر أرضًا مرتفعة للمنطقة بأكملها، مما يمكّن إسرائيل من توقع أي قوة غازية محتملة مقدمًا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه لن يتورط في أي أحداث داخلية في سوريا، بشرط ألا تعرض أي قوات في سوريا المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ضرب الجيش الإسرائيلي مصنع أسلحة كيميائية تابع لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمنع المتمردين من الاستيلاء عليه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام لأول مرة يوم الأحد، وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست في وقت لاحق بشكل مستقل.

بالإضافة إلى ذلك، ردت مصادر في الجيش الإسرائيلي حول ما إذا كانت القوات الجوية قد هاجمت الأسلحة الكيميائية السورية، قائلة إن الجيش يتابع التطورات التي يمكن أن تعرض إسرائيل للخطر ويتخذ الخطوات اللازمة لمهاجمة أي تهديدات خطيرة من هذا القبيل.

كان موقف إسرائيل دائمًا هو تجنب الصراع مع سوريا حيثما أمكن ذلك ولكن مع عدم السماح بالتطورات الخطيرة فيما يتعلق بالأسلحة المتقدمة، وقد نفذت آلاف الضربات الجوية داخل سوريا، منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحديداً منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا.

الجيش الإسرائيلي يعزز هضبة الجولان

على سبيل المثال، سيكون من غير المصالح الإسرائيلية أن تقع الأسلحة الكيميائية في أيدي جهات فاعلة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، مثل بعض الجماعات المتمردة الأكثر جهادية، على حد تحليل مصادر إسرائيلية.

وتزايدت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بقطع رؤوس عدد كبير من قيادة حزب الله وبدأ أيضًا في القضاء على مصالح كبيرة لحزب الله وإيران في سوريا.

وفي يوم السبت، أشارت مصادر المعارضة التي تحدثت مع القناة 12 إلى رغبتها في إحلال السلام في المنطقة.

علاوة على ذلك، يوم السبت، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال زيارة إلى الحدود السورية إن الجيش الإسرائيلي "يقوم بالمراقبة للتأكد من أن العناصر المحلية لا تتحرك في اتجاهنا"، مع "رد هجومي ودفاعي قوي للغاية"، جاهز إذا دعت الحاجة.

وفي وقت سابق، أشار الجيش إلى أنه وفقا لتقييم الوضع، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته لأغراض دفاعية في جميع أنحاء منطقة مرتفعات الجولان المتاخمة لسوريا.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن "تعزيز القوات سيمكن من تعزيز الدفاع في المنطقة وإعداد القوات لسيناريوهات مختلفة في القطاع".

في الساعات الأولى من يوم الأحد، أبلغت قيادة الجيش السوري ضباطها أن نظام الرئيس بشار الأسد قد انتهى، مع إعلان المتمردين السوريين تحرير دمشق.

نتانياهو على الحدود

من ناحيته وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتانياهو سقوط نظام بشار الأسد بـ"اليوم المشهود" فى تاريخ الشرق الأوسط، مشيراً فى تصريحات أدلي بها من الحدود مع سوريا إلى أن نظام الأسد "كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني وقد سقط".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي :"الأسد سقط نتيجة ضرباتنا لإيران وحزب الله داعميه الأساسيين وسقوط نظامه يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لإسرائيل لكن الأمر ليس خاليا من المخاطر"

وتأتى تصريحات نتنياهو بعد أقل من 3 أسابيع من تهديده لـ بشار الأسد بشكل واضح، في خطاب ألقاه تعليقا علي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث حذر نتانياهو حينها الأسد من دعم محور المقاومة في فلسطين ولبنان.

وقال: "على الأسد أن يفهم أنه يلعب بالنار "، لتبدأ بعد هذا الخطاب تحركات الفصائل المسلحة في سوريا ويتوالي سقوط المدن السورية واحدة تلو الأخري وصولاً إلى سقوط العاصمة دمشق فجر الأحد.