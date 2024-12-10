إيلاف من دمشق: بعد سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وفراره برفقة عائلته إلى روسيا، تتجه الأنظار إلى مستقبل زوجته أسماء الأسد، التلميذة البريطانية السابقة التي ولدت في لندن ودرست فيها.

هل تعود إلى لندن؟

ولا تزال أسماء تحمل جواز سفر بريطانياً، ومن الناحية النظرية يمكنها العودة إلى لندن مع أطفالها، وإن لم يكن ذلك ليشبه إلى حد كبير الحياة التي كانت لتعيشها.

لكن حتى لو قبلتها الحكومة، ستضطر أسماء إلى ترك زوجها، لأنه سيتعرض للاعتقال على الفور إذا وطأت قدماه أرض المملكة المتحدة، وفق تقرير لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

قد تواجه الاعتقال

وقد تواجه أسماء الاعتقال أيضاً، حيث فتحت شرطة العاصمة البريطانية في عام 2021 تحقيقا أولياً في مزاعم تفيد بأنها حرضت وساعدت في ارتكاب جرائم حرب ارتكبها الجيش السوري خلال الحرب الأهلية التي طال أمدها.

فيما لن يفتقر آل الأسد إلى المال في منفاهم الروسي، إذ يقال إنهم يملكون ثروة تقدر بـ 2 مليار دولار، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت أسماء ستعود إلى وطنها البريطاني أم لا.

بدوره أوضح بات ماكفادن، وهو وزير في مجلس الوزراء البريطاني، أن أسماء لم تطلب ذلك، ولن تتكهن برد الحكومة إذا فعلت ذلك.

في الوقت نفسه، يقف منزل طفولتها في أكتون فارغا، وستائره مسدلة وحديقته مغطاة بالأعشاب، ويقول الجيران إن والدي أسماء كانا يتنقلان ذهابا وإيابا من سوريا إلى هناك طوال الحرب.

لكنهم لم يروا والدتها منذ ما قبل جائحة كورونا، بينما شوهد والدها آخر مرة وهو يقود سيارته في عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضي.

من جانبه قال جيمس فيلبوت، رئيس مخطط مراقبة الحي في الشارع إن "لدي شعورا بأنهم (أي الأسد وزوجته) كانا لديهما فكرة أن النهاية اقتربت".

ليست موضع ترحيب

ولن يكون أهل الأخرس ولا أسماء موضع ترحيب بالعودة، وفق التقرير البريطاني، حيث يعيش العديد من السوريين في المنطقة، ويقال إن العائلة كانت على علاقة متوترة بجيرانها حتى قبل أن يفقدوا حماية أقاربهم الأقوياء في دمشق.

ولفت فيلبوت إلى أن "هناك أشخاصا فقدوا أحباءهم، وأشخاصا لديهم عائلة في سوريا قُتلوا أو عُذبوا، لذا أستطيع أن أفهم العداوة. إنها ليست عداوة علنية، لكنهم يعاملون ببرود". وتابع أنهم "إذا انتقلوا بعيدا سيكون هناك ارتياح كبير".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظر سفر وتجميد أصول على أسماء. وفي عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" "لتعزيز القوة الاقتصادية والسياسية".

وأسماء هي ابنة فواز الأخرس، طبيب قلب من مدينة حمص.