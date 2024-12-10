إيلاف من القاهرة: في مفاجأة كبيرة سيكون لها تبعاتها وتفاعلاتها على المشهد السوري على المستويين الإعلامي والشعبي على الأقل، أعلن الفنان السوري جمال سليمان عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال سليمان في حواره عبر قناة "العربية"، الثلاثاء، إنه لديه الرغبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية، متابعًا: "إذا لم أجد من هو أنسب مني في هذا المنصب، سأرشح نفسي إذا أراد السوريون".

وأضاف أنه يريد كسر "التابوه" الذي زرعه النظام السابق في السوريين، متابعًا: "النظام زرع فينا فكرة انه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين".

وتابع سليمان: "كان هناك اعتقادًا سائدًا بإنه ذهب النظام فسيكون البديل جماعة إرهابية أو إقصائية، وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس هذا شرطًا، فالبديل قد يكون إنسان قضى حياته بالعمل الأكاديمي والفني والثقافي، وإنسان وسطي، يؤمن بالديمقراطية".

وأوضح سليمان: "كان هناك اعتقادًا سائدًا بإنه إذا ذهب النظام فسيكون البديل جماعة إرهابية أو إقصائية، وأنا أريد أن أقول أن هذا ليس هذا شرطًا، فالبديل قد يكون إنسان قضى حياته بالعمل الأكاديمي والفني والثقافي، وإنسان وسطي، يؤمن بالديمقراطية".