إيلاف من طهران: أعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، مغادرة الآلاف من مواطنيها للأراضي السورية خلال الأيام الماضية.

وأفادت الحكومة بأن هناك نحو 4000 مواطن إيراني غادروا سوريا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في طهران، إنهم غادروا سوريا على متن 10 رحلات نظمتها شركة طيران "ماهان" الإيرانية.

جدير بالذكر أنه إلى جانب روسيا، تعتبر إيران الحليف العسكري الأكثر أهمية بالنسبة للأسد، الذي حكم سوريا بقبضة حديدية لعقدين من الزمان.

إلا أن قوات موسكو وطهران وقفت على الحياد بينما أطاح تحالف من المعارضة المسلحة بشكل سريع بنظامه مطلع الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

