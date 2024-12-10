إيلاف من واشنطن: لا يكف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن مفاجأة الأميركيين، خاصة خصومه الديمقراطيين.



عطر ترامب الجديد مستوحى من إغتياله

فقد كشف بشكل طريف عبر تعليق على حسابه في "تروث" سوشيال أمس الاثنين عن إطلاقه عطراً جديداً سمَّاه "Fight Fight Fight" بمناسبة عيد "الكريسماس"، في إشارة إلى الكلمات الأولى التي أطلقها عقب محاولة اغتياله في ولاية بنسلفانيا بيوليو الماضي.

انتشرت بشكل واسع

إلا أن ترامب لم يجد سوى صورة لجيل بايدن، دومجة الرئيس الحالي، وخصمه اللدود من أجل الترويج لعطره هذا، حيث أرفق مع قوارير العطر، صورة له وجيل بايدن يتحدثان باستمتاع داخل كاتدرائية نوتردام في باريس قبل أيام قليلة، من أجل التسويق لمنتجه الجديد.

فيما علق على تلك الصورة التي انتشرت بشكل واسع سابقا، كاتباً: "عطر لا يمكن لأعدائك مقاومته".

واستعرض في الوقت عينه على الصورة، زجاجات العطر المخصصة للنساء وللرجال، والتي يبلغ ثمنها 199 دولاراً.

أتى ذلك، بعدما أطلق ترامب منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية بنوفمبر الماضي، العديد من المنتجات من ضمنها سبع ساعات ذات إصدار محدود تتراوح أسعارها بين 599 دولارًا و1199 دولارًا ولعبة غولف أيضا للهاتف المحمول، يتراوح سعرها بين 9.99 و99 دولارًا.

كما أطلق خلال حملته الانتخابية أيضاً قمصاناً وأكواباً وحتى "أناجيل"، من أجل جمع الأموال للانتخابات.



