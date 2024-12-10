إيلاف من لندن: قال زعيم جماعة هيئة تحرير الشام إن العالم لا يحتاج إلى الخوف من الحكومة السورية الجديدة.

وقال أبو محمد الجولاني، في أول تصريحات له لوسائل الإعلام الغربية منذ أطاح تحالف المتمردين بحكومة بشار الأسد، إنه لن يكون هناك "عودة للذعر".

وسأله محرر (سكاي نيوز) للشؤون الدولية زين جعفر عن رسالته للدول الأجنبية، قال زعيم المتمردين "مخاوفهم غير ضرورية، إن شاء الله". وأضاف "سيتم إعادة بناء البلاد".

وقال الجولاني واسمه الحقيقي أحمد الشرع: "كان الخوف من وجود النظام - البلاد تتجه نحو التنمية وإعادة الإعمار، وتتجه نحو الاستقرار".

وكان زعيم هيئة تحرير الشام يتحدث خارج مسجد الإمام الشافعي في دمشق - والذي كان يرتاده عندما كان صبيا. وقال الجولاني أيضا إن الشعب السوري "منهك من الحرب" وغير مستعد لحرب أخرى.

وأضاف أن "مصدر مخاوفنا كان الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام الذي ارتكب المجازر التي نشهدها اليوم"، مشيرا إلى أن "إبعادهم هو الحل لسوريا، والوضع الحالي لن يسمح بالعودة إلى حالة الذعر".