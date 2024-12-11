إيلاف من واشنطن: قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للشؤون الشرق الأوسطية والعربية إن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى مناقشة وضع "خارطة طريق" للدولة الفلسطينية إذا كانت تأمل في إقامة علاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقد أعلن المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أنهم لن يقيموا علاقات مع إسرائيل في غياب أي تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.

ولكن بالنسبة لبولس - الملياردير اللبناني الأميركي ووالد زوجة ابنة ترامب تيفاني - فإن التأكيد على هذه النقطة له أهمية كبيرة لأن المعينين الآخرين من قبل ترامب، بالإضافة إلى ترامب نفسه، يُنظر إليهم على أنهم قريبون من اليمين الإسرائيلي، الذي يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال بولس في مقابلة واسعة النطاق مع مجلة "لو بوان" الفرنسية: "أعتقد أن قضية خريطة الطريق التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تشكل جزءاً مهماً من المناقشات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إنها بالتأكيد نقطة بالغة الأهمية".

وركز بولس، البالغ من العمر 53 عامًا، على الدولة الفلسطينية من حيث توسيع اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات التطبيع لعام 2020 بين إسرائيل و 4 دول عربية والتي كانت إنجازاً للسياسة الخارجية لترامب في ولايته الأولى.

المفتاح في الرياض

وتحدث ترامب مرارا وتكرارا عن توسيع اتفاقيات إبراهيم. وفي المقابلة، قال إن العديد من الدول الإضافية ستبدأ علاقات مع إسرائيل إذا فعلت المملكة العربية السعودية ذلك.

وأضاف :"اليوم، أولوية الرئيس ترامب هي استئناف المناقشات حول اتفاقيات إبراهيم، مع المملكة العربية السعودية بالطبع أولاً، لأننا نعلم جيدًا، وقد قال الرئيس ذلك، أنه بمجرد أن نتفق مع المملكة العربية السعودية بشأن إسرائيل، سيكون هناك ما لا يقل عن 12 دولة عربية مستعدة على الفور لاتباعها".

ولم يتضح بعد مدى النفوذ الذي قد يتمتع به بولس لدى ترامب. فقد قاد قريب آخر لترامب، وهو صهره جاريد كوشنر، اتفاقات إبراهيم في ولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى توليه زمام المبادرة في مجموعة واسعة من القضايا الأخرى. وكان بولس قد شارك في حملة ترامب في ميشيغان، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب الأميركيين، والتي فاز بها الرئيس المنتخب.

ترامب يثق في بولس

وقال ترامب عند إعلانه عن منصب بولس على منصة Truth Social التي يملكها ترامب: "مسعد محامٍ بارع وزعيم يحظى بالاحترام في عالم الأعمال، ويتمتع بخبرة واسعة على الساحة الدولية.

لقد كان مؤيدًا منذ فترة طويلة للقيم الجمهورية والمحافظة، وكان من الأصول التي اكتسبتها حملتي، وكان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة مع المجتمع العربي الأمريكي. مسعد هو صانع الصفقات، ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط".

نتانياهو عقبة في طريق الدولة الفلسطينية

قبل أن تهاجم حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وتطلق حربًا إسرائيلية على جبهات متعددة، كان التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية أيضًا هدفًا أساسيًا للرئيس جو بايدن وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

لكن نتانياهو يعارض إقامة دولة فلسطينية، وقد عزز هذا الموقف منذ هجوم 7 أكتوبر. كما يعارض معظم الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية.

كما يعارض إقامة دولة فلسطينية مايك هاكابي، الذي اختاره ترامب لمنصب السفير لدى إسرائيل، والذي يدعم سيطرة إسرائيل الدائمة على الضفة الغربية، وهو ما من شأنه أن يحول دون قيام دولة فلسطينية.

كما يدعم السفير السابق لترامب لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

صقور ترامب يدعمون إسرائيل

كما عين ترامب صقورًا مؤيدين لإسرائيل في مناصب رئيسية أخرى، بما في ذلك عضو مجلس النواب عن ولاية فلوريدا مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، والنائبة إليز ستيفانيك سفيرة لدى الأمم المتحدة، والمعلق على قناة فوكس نيوز بيت هيجسيث وزيرًا للدفاع، وماركو روبيو وزيرًا للخارجية.

ولم يرد بولس على دعوات شخصيات اليمين المتطرف في ائتلاف نتانياهو لضم الضفة الغربية، لكنه قال إنه اعتبارًا من تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني (يناير) ستكون هناك "سياسة واضحة ودقيقة للغاية بشأن هذه القضية، ويجب احترامها".

قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم، اقترح ترامب خطة سلام كان من شأنها أن تؤدي إلى توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية - على الرغم من بقاء المستوطنات الإسرائيلية في مكانها وسيطرة إسرائيل الأمنية على المنطقة بأكملها.

ورفض الزعماء الفلسطينيون الاقتراح على الفور لأنه لم يصل إلى حد منحهم دولة - لكن بولس يعتقد أنه كان بمثابة تأييد للدولة الفلسطينية.

دولة فلسطينية في نهاية المطاف

وقال "إذا نظرت إلى الخطة التي اقترحها الرئيس ترامب في عام 2020، فإنها تحدثت بوضوح شديد عن إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف".

وفيما يتعلق بإيران، ردد بولس ما قاله ترامب بقوله إنه ينبغي أن يكون هناك اتفاق نووي جديد ليحل محل الاتفاق الذي انسحب منه ترامب في عام 2018 بناء على طلب نتانياهو.

وأشار بولس أيضًا إلى أن ترامب لم يتحدث عن تغيير النظام في إيران. وقال: "لم يتحدث عن تغيير النظام، بل عن اتفاق نووي فقط، وأنه مستعد للتفاوض مع النظام الحالي".

كان بولس حذرا في المقابلة، حيث قال مرارا وتكرارا إنه لا يريد أن يقول الكثير قبل تولي ترامب منصبه، مستشهدا بالاعتقاد بأن الولايات المتحدة يجب أن يكون لها رئيس واحد فقط في كل مرة. وهذا يمثل تناقضا مع ترامب، الذي ينتهج بالفعل سياسة خارجية عدوانية.

وقال بولس: "كما تعلمون جيدًا، نحن ما زلنا في فترة انتقالية وليس لدينا حقًا الحق في التدخل في السياسة الخارجية الأمريكية، طالما أن إدارة بايدن لا تزال في السلطة وتوجه الدبلوماسية الأمريكية".