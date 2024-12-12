إيلاف من واشنطن: للمرة الثانية اختارت مجلة "تايم" (Time) الخميس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "شخصية العام" باعتباره الشخصية الأكثر تأثيرا على الاحداث في العالم خلال عام 2024.

وهذه ثاني مرة تختار فيها المجلة ترامب شخصية العام بعدما اختارته في عام 2016 عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية للمرة الأولى، وانضم بذلك إلى 13 رئيسا أميركياً آخر نالوا هذا التقدير، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن، وتم اختبار ترامب عام 2016 لأنه أذهل العالم بوصوله غير المتوقع للبيت الأبيض.

وتم اختباره الآن (في عام 2024) لأنه نجح في تصدير مشاعر الذهول للعالم مرة ثانية بعودته إلى الرئاسة الأميركية على الرغم من كل ما فعله، وكل ما واجهه وحدث له خلال الفترة الماضية.

واحتفالا باختياره مجددا "شخصية العام" قرع ترامب جرس الافتتاح في بورصة نيويورك مع زوجته ميلانيا وعدد من مستشاريه.

وتم الإعلان عن قائمة مختصرة لشخصية العام من قبل مجلة "تايم" في برنامج "The Today Show" على قناة NBC يوم الاثنين، وتضمنت ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وكيت ميدلتون، وإيلون ماسك، وبنيامين نتنياهو، واختارت "تايم" في 2023 نجمة البوب تايلور سويفت شخصية العام، فيما اختارت زيلينسكي في عام 2022.

وتذهب "شخصية العام" عموما إلى الشخصية التي تصنع الأخبار وأحداث العام، وهي لا تعني شخص إيجابي أو جيد بالضرورة، فقد يكون صانعاً للأحداث ومتصدراً للعناوين، وجاذباً للعالم بطريقة سلبية.

وفي الماضي قدمتها لشخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، والملكة إليزابيث الثانية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم السوفيتي السابق جوزيف ستالين.

ويعود تقليد اختيار "شخصية العام" أي الشخص أو المجموعة أو الظاهرة التي كان لها التأثير الأعظم على العالم خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى عام 1927.