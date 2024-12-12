إيلاف من واشنطن: ذكرت قناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، نقلا عن مصادر متعددة، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل.

الخبر أثار دهشة المتابعين في ظل معرفة الجميع رؤية ترامب للصين باعتبارها منافساً يرقى في بعض الملفات إلى مرحلة "العدو غير المعلن" وخاصة في الملفات العسكرية، وممارسة النفوذ في مناطق بعينها حول العالم، وكذلك فيما يتعلق بالمنافسة الاقتصادية بين العملاقين، وسباق فرض الرسوم.

زعيم يميني متطرف قد يكون حاضراً

وبالإضافة إلى شي جين بينغ، أثار فريق الرئيس الأميركي المنتخب إمكانية استضافة زعماء آخرين في 20 كانون الثاني (يناير) وهو موعد تنصيب ترامب رئيساً لأميركا، ومن هؤلاء الزعيم اليميني المتطرف في المجر، رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يتمتع بعلاقة دافئة مع ترامب، ولكن قالت المصادر إنه لايزال يدرس الدعوة.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الفترة الانتقالية لترامب: "يستعد زعماء العالم للقاء الرئيس ترامب لأنهم يعلمون أنه سيعود قريبا إلى السلطة ويستعيد السلام من خلال القوة الأميركية في جميع أنحاء العالم".

المثير للدهشة في دعوة الرئيس الصيني أنه لا يزال أعضاء الدائرة الداخلية لترامب ينتقدون الحكومة الصينية طوال الوقت، بما في ذلك ماركو روبيو، الذي اختاره ترامب ليكون وزيراً للخارجية، ومستشار الأمن القومي القادم مايك والتز.

تهديد ثم يد ممدودة

وقد هدد ترامب نفسه بزيادة التعريفات على البضائع من الصين. وحددت الولايات المتحدة موعدًا نهائيًا في 19 كانون الثاني (يناير)، عشية الافتتاح، لشركة ByteDance الصينية، وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك TikTok.

حيث يواجه التطبيق الحظر في المحكمة، وخسرت محاولة الأسبوع الماضي لمنع الحظر ولكنها سوف يتم استئناف القضية أمام المحكمة العليا.

وعلى أي منذ نجاحه في الانتخابات، توافد زعماء العالم إلى مارالاغو مقر ترامب للقاء معه، بما في ذلك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كما حظي الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي بلقاء خاص مع الرئيس المنتخب.

كان إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أول زعيم عالمي يستضيف ترامب في الخارج منذ فوزه في انتخابات عام 2024، حينما حضر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، فضلاً عن أنه التقى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، والأمير ويليام.



