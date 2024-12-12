إيلاف من برلين: بالنسبة للعديد من اللاجئين السوريين في أوروبا، فإن فرحتهم بسقوط الأسد قد خففتها الدعوات الفورية لهم للعودة إلى ديارهم، فعندما علم أسامة سبسبي أن قوات المعارضة سيطرت على مدينة حمص ، حيث نشأ، فعل شيئاً لم يكن ليخطر على بال أحد قبل أيام قليلة: حجز تذكرة للعودة إلى وطنه.

وقال سبسبي الذي يصف نفسه بأنه ناشط ضد النظام المنفي للرئيس بشار الأسد: "نحن الشعب السوري نشعر بفرحة لا توصف. أنا أتطلع بشدة لرؤية أفراد عائلتي الذين ما زالوا على قيد الحياة".

سافر سبسبي، وهو أحد أفراد الجالية السورية في برلين ويبلغ من العمر 29 عاماً، إلى الأردن، حيث كان يخطط لعبور الحدود لرؤية زوجته وإخوته في حمص ــ وزيارة قبر والده، الذي قال إنه تعرض للتعذيب على يد رجال الأسد وقتل لاحقاً في معركة مقاومة القوات الحكومية. وقال إنه ينوي المساعدة في إعادة بناء منزل الأسرة المدمر.

لقد أوضح العديد من الساسة الأوروبيين بالفعل أنهم يريدون رؤية السوريين الذين يعيشون في أوروبا يسيرون على خطى سبسبي ويعودون إلى وطنهم، ومع صعود القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا، واقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية الكبرى في ألمانيا، ترى القوى الأوروبية المناهضة للهجرة بشكل متزايد الآن فرصة للتراجع عن تدفق اللاجئين غير المسبوق في عامي 2015 و2016، والذي كان سببه إلى حد كبير الحرب في سوريا.

أرسلهم إلى المنزل

في حين استقبل العديد من السوريين في مختلف أنحاء أوروبا سقوط الأسد بالبهجة والسرور، فإن خبر سقوط الدكتاتور لم يكد ينتشر حتى بدأ الساسة في مختلف أنحاء القارة يتحدثون عن ما إذا كان الوقت قد حان لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل جماعي.

وفي النمسا، أعلن وزير الداخلية عن الاستعدادات لـ" برنامج منظم للعودة والترحيل إلى سوريا "، بينما في ألمانيا ــ الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين ــ طالب الساسة المحافظون الحكومة بوضع خطة لعودة السوريين.

وقال السياسي الألماني المحافظ ينس سبان على شاشة التلفزيون يوم الاثنين "كخطوة أولى، أود أن أقول إننا نقدم عرضًا. ماذا لو قالت الحكومة الألمانية: "أي شخص يريد العودة إلى سوريا، سنستأجر طائرات له ونمنحه مبلغًا أوليًا قدره 1000 يورو".

كما اقترح أن تخطط البلدان التي استقبلت معظم اللاجئين السوريين لعقد "مؤتمر إعادة الإعمار والعودة" في الربيع لتسهيل العودة إلى الوطن.

نهاية السبب الفعلي للجوء

وقال ماركوس سودر، وهو زعيم محافظ بارز ورئيس وزراء بافاريا، في إحدى حلقات البودكاست هذا الأسبوع: "إذا تغير هذا الوضع الآن ولم يعد السبب الفعلي للجوء ينطبق، فلن يكون هناك سبب قانوني للبقاء في البلاد" .

بعد يوم واحد فقط من إطاحة القوات المتمردة بالديكتاتور السوري، أعلنت عدد من دول الاتحاد الأوروبي ـ بلجيكا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة ـ أنها ستوقف النظر في طلبات اللجوء السورية.

المخاوف تنمو

يتمتع السبسبي، الذي وصل إلى ألمانيا في عام 2015 وسط موجة من نحو 500 ألف طالب لجوء، بميزة واحدة يفتقر إليها العديد من السوريين: فهو مواطن ألماني، مما يضمن له الحرية في العودة إلى برلين، حيث يعيش مع أخ وأخت.

ولكن لا يتمتع السوريون الآخرون بمثل هذا الأمن، والحديث عن العودة جعل الكثير منهم يشعرون بالقلق العميق، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العميقة بشأن ما سيحدث بعد ذلك في سوريا.

منذ سقوط الأسد، تلقى طارق العوس، وهو ناشط في منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين الألمانية "برو أزول"، عدداً من الرسائل القلقة من السوريين في ألمانيا.

وقال "إنهم يشعرون الآن بأن المستشار أولاف شولتز سيأتي غداً ويلغي تصريح إقامتهم"، أو أن وزير الداخلية "سيأتي ويأخذهم ويضعهم على متن طائرة ترحيل". وأضاف علاوس، الذي فر من سوريا: "العديد من الناس ليسوا قلقين وخائفين من المناقشة فحسب، بل يشعرون بخيبة الأمل أيضاً".

ويرى العديد من الساسة في ألمانيا أنه من السابق لأوانه الحديث عن العودة، بما في ذلك المستشار يسار الوسط شولتز نفسه.

شولتز: الوضع في سوريا لا يزال خطيراً

وقال شولتز هذا الأسبوع على شاشة التلفزيون العام الألماني: "ربما إذا سارت الأمور على ما يرام، سيقول كثيرون من تلقاء أنفسهم إنهم يريدون الآن المشاركة في إعادة إعمار بلادهم. لكن في الوقت الحالي، لا يزال الوضع في سوريا خطيرًا للغاية".

وحذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر، العضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إليه شولتز، من أن هجرة السوريين قد تكون لها عواقب وخيمة على سوق العمل في ألمانيا، وخاصة قطاع الرعاية الصحية، الذي أصبح يعتمد على الممرضات والأطباء السوريين.

وتابعت: "ستختفي مجالات كاملة من قطاع الرعاية الصحية إذا غادر جميع السوريين العاملين هنا بلدنا الآن". وأضافت: "بالنسبة لنا، من المهم أن نقدم للسوريين الموجودين هنا، والذين لديهم عمل، والذين اندمجوا، والذين لم يرتكبوا جرائم جنائية، والذين يذهب أطفالهم إلى المدرسة، الفرصة للبقاء هنا والتواجد هناك من أجل اقتصادنا".

6 آلاف طبيب سوري

كتب وزير الصحة كارل لاوترباخ على موقع X أن نحو 6 آلاف طبيب سوري يعملون في ألمانيا، وأضاف أن أي نقاش انتخابي حول مستقبلهم في ألمانيا من شأنه أن "يخيب آمالهم ويزعزع استقرارهم بشدة".

وفي مختلف أنحاء أوروبا، أعرب السوريون عن مشاعر مماثلة ــ مزيج من الفرح بسقوط الأسد، والقلق بشأن مستقبل البلاد، وخيبة الأمل إزاء قدر كبير من الخطاب السياسي الأوروبي بشأن اللاجئين.

وقال أيمن الحسين، وهو مخرج أفلام ولاجئ سوري يعيش في لندن: "على الرغم من أننا رأينا الاحتفالات في جميع أنحاء العالم بنهاية دكتاتورية الأسد، فإن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر إلى حد كبير، وبالنسبة للكثيرين فإن العودة إلى الوطن الآن تبدو غير آمنة وغير حكيمة".

وأضاف: "من الصعب تبرير السرعة التي تحركت بها أوروبا والمملكة المتحدة لتعليق قرارات اللجوء. كنت أتمنى أن تسارع الدول إلى إرسال المساعدات وتقديم الإرشادات حول كيفية إعادة بناء النظام، ولم يتم رفع العقوبات المفروضة على سوريا بعد. ولكن لسوء الحظ، كان اللاجئون يُعاملون منذ فترة طويلة كأوراق سياسية، ويبدو هذا مثالاً آخر على ذلك. إن القرار ليس غير حساس فحسب، بل إنه غير ضروري تمامًا".

وفي منطقة ذات كثافة عالية من المهاجرين في بروكسل، أعرب مصطفى طاهري، البالغ من العمر 33 عاما والذي يعمل في متجر للخضروات، عن مخاوفه بشأن مستقبل سوريا في ظل حالة عدم اليقين، قائلا إن الأمر سيستغرق سنوات حتى تصبح البلاد آمنة مرة أخرى.

وقال "لا أعتقد أنني أرغب في العودة، فلدي جنسيتي وعملي هنا".

ومن الأردن، قال السبسبي إنه شهد عودة العديد من السوريين طواعية "مليئين بالأمل والتفاؤل".

ومع ذلك، قال إنه يخطط للبقاء في سوريا مؤقتًا فقط، وسيعود إلى برلين، حيث يعمل منسقًا لخدمة توصيل الطعام.

وأضاف "سأفكر لاحقا بالعودة بشكل دائم مع عائلتي، لأن التقاليد السورية والروابط العائلية متجذرة فينا".