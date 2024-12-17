إيلاف من دمشق: قال سكان محليون إن الرجل، الذي ظهر في مقطع فيديو بثته شبكة CNN أثناء إطلاق سراحه من سجن في دمشق على يد فصائل المعارضة المسلحة، كان ضابطاً سابقاً في جهاز المخابرات التابع للنظام السوري، وليس مواطناً عادياً كما قيل.

وقالت الشبكة الأميركية، إنها عثرت على الرجل في البداية أثناء بحثها عن خيوط تقود إلى الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، وفي تقرير مصور، دخلت كبيرة مراسلي الشبكة كلاريسا وارد وفريقها، برفقة حارس من الفصائل المسلحة، إلى زنزانة في سجن بدمشق كانت مغلقة بقفل من الخارج، وأطلق الحارس النار على القفل، ليجدوا الرجل وحيداً داخل الزنزانة، وهو مغطى ببطانية.

وعندما خرج إلى الهواء الطلق، بدا الرجل "في حالة من الذهول"، وعند سؤاله من قبل مسلح، الذي أطلق سراحه، عرّف الرجل نفسه بأنه عادل غربال، من مدينة حمص وسط سوريا، وفق CNN.

وادّعى الرجل أنه احتُجز في تلك الزنزانة لمدة ثلاثة أشهر، وأنها كانت ثالث سجن يُنقل إليه، كما قال إنه لم يكن يعلم بسقوط نظام الأسد، وكان السجن الذي احتُجز فيه يديره جهاز مخابرات القوات الجوية السورية قبل انهيار النظام، حسب الشبكة.

وقالت CNN إنها حصلت على صور، الاثنين، تظهر الهوية الحقيقة للرجل، ونقلت عن مصادر محلية إنه يُدعى سلامة محمد سلامة، وهو ملازم في جهاز مخابرات القوات الجوية التابع لنظام الأسد.

خلاف مع ضابط أعلى رتبة

وأضافت الشبكة، أنها تلقت صورة من أحد سكان حي البياضة في حمص، يُزعم أنها تعود للرجل نفسه أثناء تأدية مهامه داخل مقر، يبدو أنه مكتب حكومي.

وقالت CNN إن برامج التعرف على الوجوه أظهرت تطابقاً بنسبة تزيد عن 99% مع الرجل الذي التقت به في زنزانة السجن بدمشق.

وتُظهر الصورة الرجل جالساً خلف مكتب وهو يرتدي على ما يبدو "زياً عسكرياً"، وقالت CNN إنها لم تنشر الصورة "حفاظاً على سرية المصدر"، ونقلت عن عدة مصادر محلية في حمص قولها إن الرجل هو سلامة، المعروف أيضاً باسم "أبو حمزة".

وقال السكان إن سلامة كان مسؤولاً عن إدارة نقاط التفتيش التابعة لجهاز مخابرات القوات الجوية في المدينة، واتهموه بأنه يشتهر بممارسة الابتزاز والمضايقة.

وقالت CNN إن ظروف وكيفية احتجاز سلامة في سجن دمشق لا تزال مجهولة، مُضيفة أنها لم تتمكن من إعادة التواصل معه، وكان موقع "Verify-Sy"، الذي يصف نفسه كموقع سوري للتحقق من المعلومات، أول من كشف هوية الرجل على أنه سلامة.

وقال "Verify-Sy" إن سلامة سُجن لأقل من شهر بسبب خلاف مع ضابط أعلى رتبة بشأن "تقاسم أرباح أموال آتية من ابتزاز"، فيما قالت CNN إنها لم تتمكن من التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وأضافت الشبكة أن الحراس التابعين للفصائل المسلحة، سلموا الرجل إلى الهلال الأحمر السوري، والذي نشر لاحقاً صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً إعادة أحد السجناء المفرج عنهم إلى ذويه في دمشق، ولا يزال مكان سلامة الحالي مجهولاً، بحسب CNN.