إيلاف من لندن: كشف مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن أن إيران حاولت اختطاف رجل أعمال إسرائيلي عبر استدراجه إلى دولة ثالثة.

وأعلن المجلس الأمني الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، أن عناصر إيرانية حاولت مؤخرا القيام بعملية جذب رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة بهدف استهدافه.

وقال مسؤولو المخابرات في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع رجل أعمال إسرائيلي عبر تطبيق "Telegram" متظاهرين بأنهم القسم الفارسي لـ"مؤسسة إعلام عربية تنطق بالفارسية" وقاموا بالتواصل معه لجذبه للاجتماع به في دبي.

وذكر مسؤولو المخابرات أنه اتضح أن الأشخاص نفسهم أرسلوا لرجل الأعمال الإسرائيلي روابط وملفات ضارة بغية اختراق هاتفه.

ونقل موقع "i24 NEWS" عن المصادر ذاتها بأنه وبفضل يقظة رجل الأعمال الإسرائيلي الذي أبلغ جهاز الأمن القومي بالسلوك المشبوه، تم إجراء تحقيق كشف أن خصائص المحادثة وطلب إجراء مقابلة حول موضوع النظام الإيراني تشير إلى أن عناصر إيرانية تقف وراء الطلب بالفعل، وأنه في الحقيقة محاولة لجذب الإسرائيلي إلى دبي لاستهدافه.

إغراء إسرائيليين

وصرح مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لقناة "i24 NEWS": "بصرف النظر عن هذه الحالة، كانت هناك محاولات أخرى من قبل الإيرانيين لإغراء الإسرائيليين للوصول إلى أهداف من أجل إلحاق الأذى بهم، ونحن نقدر بحذر أن هناك حالات إضافية تحدث الآن".

وأضاف المصدر: "هذا مخطط اكتسب زخما في الآونة الأخيرة.. هناك إبداع من جانب الإيرانيين والإغراء يكون من خلال خطاب رجال الأعمال أو الأوساط الأكاديمية والمؤتمرات، أو المؤسسات الطبية، والهدف هو جلب هؤلاء الإسرائيليين إلى دول ثالثة حيث يمتلك الإيرانيون البنية التحتية لاستهدافهم أو أنهم سيكيفون أنفسهم كجزء من التطورات".