إيلاف من الرياض: أهدت المواطنة السعودية أم مشعل العنزي، الأمير سلطان بن سلمان، "ترمس شاي" وعليه صورته ومكوك "ديسكفري"، وقد احتفظت به منذ عام 1985 حينما صعد الأمير سلطان إلى الفضاء.

ونشر الفنان فايز المالكي المقطع، حيث توجهت فيه أم مشعل للأمير سلطان بن سلمان بالقول: "أحبك وأفتخر بك أنت رفعت رؤوسنا.. وهذي تقبلها مني هدية متواضعة.. فخر لنا يا ابن سلمان".

من جانبه قال الأمير سلطان: "أنا برسلك هدية من عندي من الرياض إن شاء الله، وهديتك أقبلها ونص بعد، بحط صورتها في الكتاب اللي عندي".

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث أعرب العديدون عن إعجابهم بهذا التصرف، مثنيين على تواضع الأمير.

وقال أحدهم معلقا: "محد يحتفظ بشي كل هالوقت إلا هي فعلا تعز عليها هالصورة.. مشاعرها صادقة.. يا قلبي عليها"، وأضاف آخر: "يا حلوها الله يوفقها وكلنا نفخر بسمو الأمير الله يطول بعمره وعمر حكامنا".

ويعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم يصعد إلى الفضاء، عام 1986.

الأمير سلطان بن سلمان.. أول رائد فضاء عربي (1985)