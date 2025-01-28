إيلاف من الرباط : أعلن وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، اليوم الثلاثاء، عن تعيين بن كولمان في منصب المبعوث التجاري للمملكة المتحدة لدى المغرب وغرب إفريقيا.

كما أعلن رينولدز عن تعيين 31 مبعوثا تجاريا آخرين لتغطية 79 سوقا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدولة البريطانية.

وجاء في البيان أن "المبعوثين التجاريين للمملكة المتحدة سيضطلعون بدور حيوي في تحقيق أهداف النمو التي حددتها الحكومة وفي تنفيذ خطتنا للتغيير، من خلال المساعدة على خلق فرص تمكن الشركات البريطانية من المنافسة على المستوى الدولي، والدخول إلى أسواق جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المبعوثين سيضطلعون أيضا بدور محوري في دعم أولويات النمو في المملكة المتحدة، خاصة من خلال المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف مناطق المملكة المتحدة.

يذكر أن بن كولمان، الذي سيتولى منصب المبعوث التجاري البريطاني لدى المغرب وغرب إفريقيا، هو نائب برلماني في مجلس العموم البريطاني (الغرفة السفلى للبرلمان) عن دائرة تشيلسي وفولهام (غرب لندن). وهو عضو في حزب العمال، الذي يتولى قيادة الحكومة البريطانية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والمملكة المتحدة منعطفا جديدا مع توقيع اتفاقية الشراكة المغربية-البريطانية عام 2021. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2021، مما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة التبادلات التجارية بين المملكتين.