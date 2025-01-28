إيلاف من القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، الثلاثاء، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي على الجانب السوري من جبل الشيخ، إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ستبقى في المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها حديثا في سوريا إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" كان تصريح كاتس هو التصريح الأكثر تطرفًا حتى الآن من حيث المدة التي قد يبقى فيها جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي السورية بالنظر إلى المخاطر المتوقعة من النظام الجديد الذي يديره زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع.

وكان الشرع قد قال إنه أصبح الآن أكثر توجها نحو الغرب ولن يهدد إسرائيل، لكن العديد من المسؤولين الإسرائيليين لا يثقون به بسبب علاقاته السابقة بتنظيم القاعدة.

وقال وزير الدفاع إن أمن إسرائيل في سوريا "لن يعتمد على الآخرين في دفاعنا سواء هنا أو في أي مكان آخر".

وأضاف أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيمنع القوات المعادية من الاقتراب من جبل الشيخ السوري، جنوب سوريا، ومنطقة السويداء-دمشق.

وأضاف أن إسرائيل ستعمل على بناء علاقات مع السكان الدروز المحليين.

تصريحات نتانياهو السابقة

قبل تصريح كاتس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قد تبقى حتى عام 2025، وكان مسؤولون في جيش الدفاع الإسرائيلي قالوا إنهم يتوقعون البقاء هناك لبعض الأشهر على الأقل، لكن لم يذهب أحد إلى حد كاتس ليقترح الاحتفاظ بالأراضي السورية إلى أجل غير مسمى.

وقد يواجه هذا الموقف مشكلات في الوقت الذي يحاول فيه الغرب، مع قيام الاتحاد الأوروبي بقيادة عملية رفع العديد من العقوبات عن سوريا، بهدف التقرب من سوريا وتطبيع العلاقات معها.