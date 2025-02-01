إيلاف من واشنطن: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيغادر، صباح الأحد، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيكون نتانياهو أول قيادي سياسي دولي يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وسيناقش ترامب ونتانياهو قضية غزة، والرهائن، والمواجهة ضد المحور الإيراني، وغيرها من القضايا الرئيسية.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء، لتناول الإفطار واجتماع عمل، بحسب موقع "واللا" الإخباري، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء، وفقا للتقرير، وهي أول زيارة من نوعها لزعيم أجنبي منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الزيارة بأنها سوف تشهد اجتماعاً يؤكد على "دعم ترامب المستمر لإسرائيل".