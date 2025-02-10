إيلاف من القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الاثنين، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان وقف عملية تبادل الأسرى.

وقال كاتس: "هذا انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار. لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى من التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة وحماية البلدات"، مضيفا "لن نسمح بالعودة إلى واقع 7 تشرين الأول (أكتوبر)".

وقد أفاد مراسل شبكة RT مساء الإثنين بأن الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق مسيّرات في أجواء قطاع غزة.

بيان أبو عبيدة

وكانت حماس، ومن خلال بيان أبو عبيدة، قد علقت اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الإسرائيلي، واتهمت حماس إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تأخير عودة النازحين ومنع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس إلغاء الإفراج عن الأسرى المقرر في 15 شباط (فبراير) حتى إشعار آخر بسبب انتهاك إسرائيلي لحساب الحركة على تطبيق تيليجرام يوم الاثنين.

وقالت عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين وفقاً لمصادر صحفية في تل أبيب، عقب الإعلان، إنها تواصلت مع جميع الدول التي توسطت في الاتفاق، مطالبة "بالمساعدة السريعة في إيجاد حل فوري وفعال لاستعادة تنفيذ الاتفاق".

وأضاف البيان:"ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعريض تنفيذ الاتفاق الموقع للخطر وضمان استمراره وتأمين عودة إخواننا وأخواتنا الـ76، الرهائن انتهى وقتهم ويجب إنقاذهم جميعا من هذا الكابوس بشكل عاجل".

تلويح بمنع المساعدات

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست إن مزاعم حماس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار "زائفة"، مضيفا أن حماس قد تحاول إعادة إشعال الموقف من جديد.

وأصدرت صحيفة "تزاف 9" بيانا دعت فيه الحكومة إلى منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الأحد إذا لم يتم إعادة الرهائن يوم السبت.

وقالوا "نطالب الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بالتوقف فورا عن كل الشاحنات التي تعمل على تقوية وتقوية حماس".

"إذا نفذت حماس تهديدها يوم السبت المقبل، فإننا سنحرص على أن نكون هناك بالآلاف، ومنذ يوم الأحد، سنوقف جنون شاحنات المساعدات إلى حماس"، ثم دعونا المواطنين الإسرائيليين للانضمام إلينا حيث أن العمل المدني فقط هو الذي يمكن أن يعيد الرهائن إلى ديارهم.

وقالت حماس إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تأخير عودة النازحين إلى الشمال ومنع دخول الإمدادات إلى قطاع غزة.

وأضافت حماس إن "قيادة المقاومة رصدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية خروقات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق".

وتتضمن الانتهاكات "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، وعدم السماح بدخول المواد الإغاثية بكافة أنواعها حسب الاتفاق، في حين نفذت المقاومة كافة التزاماتها".

"وبالتالي سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل 15/2/2025، حتى إشعار آخر وحتى يلتزم الاحتلال بتعويض مستحقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي".

وقالت حماس "نؤكد التزامنا ببنود الاتفاق طالما التزم الاحتلال بها".

ورد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على إعلان حماس، واصفا إياه بأنه "انتهاك كامل" للاتفاق. وقال إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بأن يكون في أعلى مستوى من التأهب "لأي سيناريو محتمل في غزة".

تصريحات ترامب بشأن غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة سوف "تمتلك" قطاع غزة وسيتم إخلاؤه من سكانه، وأعلن لاحقا أن سكان غزة لن يتمتعوا بـ"حق العودة".وأثارت تعليقاته موجة من الجدل في مختلف أنحاء العالم، حيث أدانها معظم زعماء العالم.