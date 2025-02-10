إيلاف من لندن: للمرة الثالثة في أربعة أشهر، اقتحم آلاف المزارعين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة في جراراتهم لندن احتجاجا على خطط الحكومة لفرض ضريبة ميراث المزارع.

وتزامن الاحتجاج، اليوم الإثنين، الذي نظمته منظمة (احفظوا الزراعة البريطانية Save British Farming (SBF)) مع مناقشة برلمانية رئيسية حول هذه القضية.

وشهدت المظاهرة، التي حملت عنوان "Change Your Tune, Starmer"، تجمع المزارعين في شارع وايت هول حيث مقرات المجمع الحكومي من الساعة 1 ظهرًا، مع بدء الخطب في الساعة 3:15 مساءً.

شخصيات بارزة تتحدث

ويتحدث في المظاهرة شخصيات بارزة مثل رئيس اتحاد مزارعي إنجلترا وويلز NFU توم برادشو، وناشط مكافحة فقر الغذاء دومينيك واترز، والمزارع الشهير غاريث وين جونز، وممثلي Country Land and Business Association (CLA)، لتضخيم رسالة مجتمع المزارعين.

ويطالب المحتجون حكومة حزب العمال بإعادة النظر في اقتراحها بإدخال ضريبة ميراث بنسبة 20% على الأصول الزراعية التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه إسترليني، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل 2026.

ويخشى كثيرون في مجتمع المزارعين أن تجبرهم الضريبة على بيع الأراضي أو الأصول التجارية لتلبية الالتزام الضريبي، مما يهدد مستقبل المزارع العائلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومع وصول المزارعين إلى لندن، قادمين من مناطق بعيدة مثل ديفون وكورنوال وسومرست وميدلاندز وكينت وبركشاير، تهدف الاحتجاج إلى إرسال رسالة قوية إلى الحكومة.

وتوقع المنظمون أن يصل ما يصل إلى 1000 جرار إلى العاصمة. وقد تجمع بالفعل أكثر من 100 جرار في مزرعة بيركين مانور للمزارع كولين راينر من بيركشاير في هورتون.

وقالت ليز ويبستر، مؤسسة اتحاد حافظوا على الزراعة البريطانية SBF، إن فشل الحكومة في التعلم من التاريخ يعرض بريطانيا لخطر أزمة غذائية.

وقالت "لا يمكننا الاعتماد على الواردات الرخيصة من المناطق المتقلبة، ويجب أن يكون أمننا الغذائي أولوية وطنية"، مسلطة الضوء على المخاوف بشأن نهج الحكومة في الزراعة وإنتاج الغذاء.

مناقشة برلمانية

ويأتي التجمع أيضًا في الوقت الذي جرت فيه مناقشة برلمانية يوم الاثنين حول عريضة تعارض ضريبة الميراث، والتي جمعت ما يقرب من 150 ألف توقيع.

وتدعو العريضة الحكومة إلى إلغاء الضريبة المقترحة، بحجة أنها ستعرض جدوى المزارع العائلية في جميع أنحاء البلاد للخطر.

وأظهر تحليل أجرته منظمة دعم مالكي المزارع CLA أن المزرعة الصالحة للزراعة النموذجية يجب أن تدفع 159٪ من أرباحها كل عام لتغطية فاتورة الضرائب، إذا تم توزيع المدفوعات على مدى 10 سنوات.

قضية متنامية

وقال نائب رئيس CLA جافين لين، الذي سيتحدث في التجمع: "تأمل الحكومة أن نمضي قدمًا، لكن هذه هي سبل عيشنا التي ندافع عنها.

"ستطاردهم هذه القضية حتى يروا المنطق. إن القضية ضد هذه الإصلاحات الضريبية تزداد قوة، ونحن نعمل على جمع الصناعة البريطانية بأكملها من أجل الصالح العام. "نحن سعداء بدعم المسيرة يوم الاثنين ونشكر كل من شارك، والجمهور، على دعمهم."

كما أعرب المزارعون عن إحباطهم إزاء سياسات أخرى، بما في ذلك التخفيضات الجذرية في المدفوعات المباشرة في إنجلترا، وزيادة الضرائب على سيارات البيك أب ذات الكابينة المزدوجة والأسمدة، والتأخير في تمويل المخططات الزراعية الرئيسية.

رد الحكومة

وإذ ذاك، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في وقت سابق: "ستستثمر الحكومة 5 مليارات جنيه إسترليني في الزراعة [في إنجلترا] على مدى العامين المقبلين، وهي أكبر ميزانية لإنتاج الغذاء المستدام في تاريخ المملكة المتحدة.

وأضاف: "ستعمل الإصلاحات الخاصة بإعفاء الممتلكات الزراعية والتجارية على خفض معدل ضريبة الميراث إلى 20٪، من 40٪، مع توزيع المدفوعات على مدى 10 سنوات، بدون فوائد.

وقال في الختام: "سيدعم هذا النهج العادل الخدمات العامة ويؤثر على حوالي 500 عقار سنويًا."