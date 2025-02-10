إيلاف من عمان: أثار إعلان لأحد محلات القهوة في الأردن تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن المحل عن عرض خاص يمنح من خلاله مشروبا مجانيا، لأي شخص يرتدي "حراما" عند زيارته.

انقسام الآراء

فقد جاء الإعلان بشروط بسيطة وواضحة، منها البس حراما وخذ مشروبا، مشيراً إلى أن بإمكان أي شخص ارتداء الحرام أو حتى التظاهر بعدم معرفة العرض للحصول على المشروب مجاناً.

وتباينت ردود الفعل حول الإعلان، حيث اعتبر البعض أنه فكرة تسويقية مبتكرة وتفكير خارج الصندوق.

كما كتب أحد المعلقين: "فكرة جميلة وطريقة تسويقية جذابة، لا مانع أن يحمل أحدهم حراماً ويذهب للمحل للحصول على مشروب مجاني".

وقالت إحدى المعلقات على الموضوع: "لا أرى مشكلة في أن يقوم المحل بهذا العرض ويسوق لنفسه، ولا أرى أي مانع في أن يستفيد بعض الزبائن من المشروب المجاني، فربما هناك من لا يملك ثمن المشروب واستفاد منه، إنها مجرد فكرة تسويقية مختلفة!".

بالمقابل، رأى آخرون أن العرض قد يحمل إساءة أو مساسا بكرامتهم، معتبرين أن ارتداء الحرام في السوق قد يبدو غير لائق ويثير الحرج.

وقال واحد: "الخطأ ليس على محل القهوة الذي حاول أن يقدم طريقة تسويقية غريبة وطارئة على مجتمعنا، بل على الأشخاص الذين يتبعون مثل هذه الإعلانات ويرتدون "حراما" فقط للحصول على قهوة مجانية!".

وكتبت أخرى: "عندما شاهدت الإعلان قبل أيام استبعدت أن يفكر أحد بتطبيق الفكرة، وتوقعت أنها مجرد تسويق لجذب المشاهدات والتعليقات، ولكن استغربت كثيراً من عدد الأشخاص الذين ذهبوا للاستفادة من العرض!".

ردود فعل متباينة

يشار إلى أن الإعلان كان نجح في تحقيق تفاعل واسع، وجذب الانتباه سواء بالسلب أو الإيجاب، مما يجعله مثالاً لفكرة تسويقية أثارت النقاش حول حدود الابتكار في الإعلانات.

ويحتل الأردن مراتب متقدمة عربيا وعالميا في استهلاك القهوة، حيث تعد جزءا من ثقافة الشعب الأردني.

وتشهد شوارع المملكة انتشارا واسعا لمحال وأكشاك بيع القهوة السريعة، حيث يقبل المواطنون على شرائها واحتسائها في مختلف الأوقات.

كما تتميز هذه القهوة بسهولة تحضيرها وتوفرها في أكواب ورقية، مما يجعلها خيارا عمليا لمحبي القهوة أثناء تنقلاتهم اليومية.

ووفقًا لتقرير صادر عن ReportLinker، المتخصص في تحليلات السوق والتقارير الإحصائية، بلغ استهلاك القهوة في الأردن حوالي 39 ألف طن عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 44 ألف طن بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.1%.

