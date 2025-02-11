إيلاف من القاهرة: طرحت الكاتبة الإسرائيلية فيليس فريدسون رئيسة وكالة أنباء ميديا لاين تساؤلات عدة عن خطة ترامب في غزة، واللافت في الأمر أنها تناولت هذا الملف الخطير بحيادية مطلقة، وتجرد لافت.

وقالت فريدسون :"تثير خطة ترامب الجريئة بشأن غزة أسئلة أساسية، من سيسيطر عليها؟ ومن سيدفع ثمن اعادة اعمارها؟ وهل يمكن أن تنجح؟ هذا هو ما هو على المحك بالنسبة للمنطقة وخارجها".

لقد فاجأ دونالد ترامب العالم بخطاب بيع عالي المخاطر، عندما صور الولايات المتحدة باعتبارها المشتري النهائي لغزة في صفقة تتماشى مع رؤية نتانياهو لـ "الشرق الأوسط الجديد".

وإلى جانبه، لعب نتانياهو دور الشريك المخلص في مشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن قبل أن يتم حسم هذه المناورة العقارية الجريئة، لابد من طرح سؤال بالغ الأهمية: أين أصوات نصف مليار عربي في العالم؟

حقول الغاز قبالة سواحل غزة

إن هناك أسئلة ملحة كثيرة: هل يمكن لهذه الخطة الكبرى أن تنجح؟ من يملك غزة؟ هل تسمح حماس بنزع سلاحها؟ هل تنوي الولايات المتحدة إدارة غزة إلى أجل غير مسمى؟ من سيدفع تكاليف الخطة الباهظة؟ وماذا سيحدث لحقول الغاز الواعدة قبالة سواحل غزة؟

إذا قبلت إسرائيل مهمة إعادة توطين سكان غزة على الرغم من الاتهامات الدولية بالتطهير العرقي، فلماذا إذن ستسلم المنطقة للولايات المتحدة؟ وعلى العكس من ذلك، إذا حظيت الخطة بدعم دولي، فقد تكون بمثابة حافز لتوسيع اتفاقيات إبراهيم.

إن اتفاق التطبيع مع السعودية - جوهرة التاج في استراتيجية ترامب الأوسع في الشرق الأوسط - سيأتي بتكلفة هائلة.

ولن تتخلى حماس عن السيطرة على غزة من دون قتال دموي، وسوف يصبح الرهائن الإسرائيليون المتبقون أوراق مساومة في المرحلة النهائية من المفاوضات، على الأرجح في ظل وقف إطلاق نار هش.

في غضون ذلك، وجد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي لا يريد أن تحكم حماس غزة، نفسه الآن بلا أرضية سياسية ــ ما لم يعرض عليه ترامب بهدوء شبه دولة كجزء من الصفقة. ولكن حماس لن تتخلى عن سيطرتها بسهولة.

ولم يذكر ترامب الدولة الفلسطينية إلا عندما سُئل عما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد أصرت على ذلك كشرط للتطبيع مع إسرائيل. وكان رده "لا" حاسما.

وفي الوقت نفسه، تم تجاهل الإرهاب المدعوم من إيران داخل الضفة الغربية إلى حد كبير منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. ولم يبدأ الجيش الإسرائيلي المنهك من المعارك إلا مؤخراً في التركيز على تصعيد العنف في مدن مثل طولكرم وجنين.

لا تنسوا الحوثي

وقد يستغل المتطرفون إعلان ترامب المفاجئ أيضا. فقد يستخدم الحوثيون، الذين احتجزوا البحر الأحمر رهينة، هذا الإعلان لتكثيف خطابهم "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل".

لقد أعلن ترامب مرارا وتكرارا أنه لا يريد الحرب - "لا مزيد من الحروب" - ولكن هل يمكن لخطته الخاصة بغزة أن تجر السفن البحرية الأمريكية إلى المنطقة مرة أخرى؟

وتهدد هذه الخطوة بإعطاء ذخيرة إضافية للجهات الشريرة في المنطقة. كما قد تؤدي إلى تأجيج معاداة السامية على مستوى العالم، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلى 400% في بعض البلدان.

إن الجهود الدبلوماسية السابقة ــ كامب ديفيد، ومبادرة السلام العربية، والحروب المتعددة، وحل الدولتين ــ فشلت جميعها، ووقعت في دوامة الموت والدمار. ولعل ترامب كان يشير إلى نهاية نموذج الدولتين تماما. ولكن هذا ليس ما قاله.

ترامب.. بائع ماهر؟

ولكن بدلاً من ذلك، نجح ترامب، البائع الماهر، في إيصال رسالته إلى الفلسطينيين في حملة علاقات عامة متواصلة: "لا يمكنكم العيش في غزة الآن. فمن الذي قد يرغب في العودة؟".

إن الدول المجاورة لابد وأن تجد "منطقة جميلة لإعادة توطين الناس بشكل دائم في منازل جميلة". ولكن أين؟ ومن سيضمن حدوث ذلك؟

لقد وافقت الولايات المتحدة للتو على صفقة أسلحة بقيمة مليار دولار. فهل هذا حافز سيستغله ترامب في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقبلة إلى واشنطن؟ وماذا يمكن للرئيس ترامب أن يفعل مع السيسي والملك عبد الله عاهل الأردن؟

كانت لغة جسد نتانياهو في المكتب البيضاوي توحي بالثقة ــ بل وحتى بالغرور ــ عندما استجوبته الصحافة الإسرائيلية بشأن نقل سكان غزة. وبدا وكأنه مدرك تمام الإدراك أن هذا الإعلان قادم.

ثم جاءت اللحظة الحاسمة: أعلن ترامب، وهو يقف أمام الصحفيين في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سوف تستولي على شواطئ غزة الجميلة وتبني "ريفييرا الشرق الأوسط".

في تلك اللحظة، اختفت التكهنات حول الخلاف بين ترامب ونتانياهو. وبدا أنهما كانا متوافقين منذ فترة طويلة على هذه الرؤية المثيرة للجدل. وأعلن نتانياهو، الحريص على استغلال اللحظة، "أعتقد أن هذا شيء يمكن أن يغير التاريخ".

ولكن هل يمكن أن تتحول غزة إلى سنغافورة جديدة على البحر الأبيض المتوسط؟ إذا حدث هذا، فإن المشهد العربي الإسرائيلي سوف يتغير بشكل كبير.

لا تطبيع قبل حل الدولتين

من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كانت خطة ترامب ستنجح. فقد تم بالفعل التراجع عن عناصر رئيسية، كما أكدت المملكة العربية السعودية أن التطبيع لن يتم دون حل الدولتين، وهو ما يتناقض مع ادعاءات ترامب. إذن أي نسخة من الواقع سوف تسود؟

ولعل هذه هي الصدمة التي تحتاجها المنطقة، على الرغم من الجدل الدائر، لكسر دائرة الصراع والتحرك نحو شرق أوسط أكثر استقراراً وسلاماً. وسوف يتطلب الأمر أكثر من الخطابة والصفقات العقارية، ولكن إذا اغتنم اللاعبون المناسبون هذه اللحظة، فقد يبرز مستقبل مختلف.

ولكن الأمر يتطلب تحولاً جذرياً في التفكير السياسي العربي حتى تتمكن ناطحات السحاب التي تحمل علامة ترامب من الارتفاع على طول ساحل غزة المنهك.

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مترجم من جيروزاليم بوست - JPOST.COM