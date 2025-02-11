إيلاف من الرباط : قال مدير المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء،ناصر جبور، وقوع هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريشتر ، ضرب،مساء الاثنين،( 11:48 بتوقيت المغرب) منطقة قريبة من مدينة القصر الكبير (شمال المغرب).

وأكد جبور، في تصريح صحفي، أن الهزة الأرضية سُجلت في إحدى المناطق المجاورة للقصر الكبير، مشيراً إلى أن تأثيرها امتد ليشعر بها سكان عدد من المدن المغربية الكبرى، بما في ذلك الدار البيضاء والرباط وفاس وسلا والقنيطرة والعرائش وتطوان ، بالإضافة إلى مدن أخرى.

وأضاف جبور أن فرق المعهد تعمل على رصد أي توابع محتملة للهزة الأرضية ، مشدداً على أن الهزة لم تسبب حتى الآن أي أضرار بشرية أو مادية جسيمة.

وعقب الهزة الأرضية سارع الناس إلى مغادرة منازلهم والخروج إلى الشوارع تفاديا لوقوع هزات اخرى .

يشار إلى أن مركز الزلزال هو الجماعة القروية"بريكشا" الواقعة في إقليم وزان.

وحتى لحظة نشر هذا التقرير لم يسجل وقوع ضحايا ، بينما أصيبت بعض المنازل بالقرب من مركز الزلزال بتشققات خفيفة.

يذكر أن منطقة شمال المغرب معروفة بنشاطها الزلزالي المتوسط، حيث تشهد من حين لآخر هزات أرضية تتراوح قوتها بين الخفيفة والمتوسطة.

وتعمل السلطات المغربية على تعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر للتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.