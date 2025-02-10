إيلاف من واشنطن: عرض اتحاد من المستثمرين بقيادة إيلون ماسك 97.4 مليار دولار للاستحواذ على شركة OpenAI، صانعة ChatGPT.

وأكد مارك توبيروف محامي إيلون ماسك، أنه قدم عرضا لشراء "جميع أصول" شركة التكنولوجيا إلى مجلس إدارتها يوم الاثنين.

ويعد العرض هو أحدث تطور في معركة طويلة الأمد بين ماسك، أغنى رجل في العالم واليد اليمنى للرئيس دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة Open AI سام ألتمان حول مستقبل الشركة الناشئة في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي.

وردًا على العرض، نشر ألتمان على منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك: "لا شكرًا ولكننا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا كنت تريد ذلك".

ويعود الفضل الكبير لشركة OpenAI في المساعدة على جلب أدوات الذكاء الاصطناعي إلى التيار الرئيسي وإثارة استثمارات ضخمة في هذا القطاع.

علاقة متوترة

أسس ماسك وألتمان الشركة الناشئة في عام 2015 كشركة غير ربحية، لكن العلاقة توترت منذ رحيل رئيس تيسلا وX عن الشركة في عام 2018.

ويقال إن ألتمان يعيد هيكلة الشركة لتصبح كيانًا ربحيًا، ويجردها من مجلس إدارتها غير الربحي - وهي الخطوة التي يجادل ماسك بأنها تعني أن الشركة تخلت عن مهمتها التأسيسية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.

لكن شركة OpenAI تقول إن تحولها إلى شركة تهدف إلى الربح مطلوب لتأمين الأموال اللازمة لتطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك في بيان: "لقد حان الوقت لكي تعود OpenAI إلى القوة مفتوحة المصدر التي تركز على السلامة كما كانت في السابق. وسوف نتأكد من حدوث ذلك".

ماسك هو الشخص الأفضل

وأضاف محامي ماسك نيابة عن نفسه ومستثمرين آخرين: "بصفته المؤسس المشارك لشركة OpenAI والزعيم الأكثر ابتكارًا ونجاحًا في صناعة التكنولوجيا في التاريخ، فإن ماسك هو الشخص الأفضل في وضع لحماية وتنمية تكنولوجيا OpenAI".