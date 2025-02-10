إيلاف من باريس: لم يتردد الملياردير الفرنسي في مجال التكنولوجيا زافييه نيل في الرد عندما سئل عن إيلون ماسك خلال مقابلة أجريت معه يوم الاثنين، وقال نيل، الذي صنع ثروته ( 9.9 مليار دولار) في مجال الاتصالات، لقناة فرانس 2 إنه يعتقد أن ماسك :"هو أعظم رجل أعمال في العالم، وفوق ذلك فهو رجل معقد للغاية، على أقل تقدير، سأستخدم كلمة صعبة - ربما أحيانًا أحمق، إنه مزيج من الاثنين".

وفي حين أشاد بذكاء ماسك وموهبته التجارية، انتقد نيل "المواقف المتطرفة والجذرية" لرئيس تيسلا وسبيس إكس وإكس، وحذر من أنه قد يشكل خطرا لأن كثيرين يأخذون ما يقوله حرفياً، فهو رجل مؤثر جداً، وبالتالي خطير جداً، لأن البعض يستمع إليه ويسير على خطاه ويتأثر بما يقول حتى لو كان عبثياً.

جاءت تعليقات نيل في صباح قمة الذكاء الاصطناعي الكبرى التي عقدت في باريس. وكان نيل من بين رواد الأعمال الذين استشارهم الرئيس إيمانويل ماكرون قبل القمة وقبل أن يعلن الزعيم الفرنسي عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي بقيمة 109 مليار يورو .

وقالت شركة نيل يوم الجمعة إنها سوف تستثمر 3 مليارات يورو في مبادرات الذكاء الاصطناعي الفرنسية.

رد فعل ضريبي

خلال المقابلة، انتقد نيل أيضًا الزيادة المخطط لها من قبل الحكومة الفرنسية في ضريبة الشركات، والتي تهدف إلى كبح العجز الهائل في ميزانية البلاد من خلال جلب حوالي 8 مليارات يورو، وهو ما يعكس مخاوف مماثلة أثارها الملياردير الفرنسي برنارد أرنو - وهو أيضًا والد زوجته - الشهر الماضي .

"لم يكن مخطئا"، قال نيل.

وقال نيل في مقابلة منفصلة مع فرانس إنتر يوم الاثنين إن رفع الضرائب "يرسل إشارة خاطئة" للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في فرنسا. وأكد نيل أن البلاد نجحت في خلق بيئة جذابة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، لكنه حذر من أن زيادة الضرائب تعرض هذا الإرث للخطر.

في مقابلة أجريت معه قبل قمة الذكاء الاصطناعي يوم الأحد، انتقد ماكرون المليارديرات وقادة الأعمال الذين انتقدوا زيادات الضرائب وطلب منهم تقديم حلول أكثر واقعية بدلاً من التهديد بنقل أعمالهم إلى أماكن أخرى.

وقال ماكرون "كونوا وطنيين".

