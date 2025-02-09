إيلاف من برلين: حكمت محكمة ألمانية بهزيمة قانونية لشركة ومنصة إكس التابعة لإيلون ماسك، حيث قضت بأن المنصة يجب أن توفر للباحثين على الفور إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمحتوى ذي الصلة بالسياسة قبل الانتخابات التي ستجري في البلاد في 23 شباط (فبراير).

صدر قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه "بوليتيكو"، يوم الخميس ويمثل أحد الاختبارات القضائية الرئيسية الأولى لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، مما أثار تساؤلات جديدة حول امتثال X للوائح الأوروبية قبل الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا.

واتهمت الدعوى القضائية، التي رفعتها في وقت سابق من هذا الأسبوع منظمة Democracy Reporting International (DRI) وجمعية الحقوق المدنية (GFF)، شركة X بعرقلة الجهود الرامية إلى تتبع التدخل المحتمل في الانتخابات من خلال عدم منحهم إمكانية الوصول إلى بيانات المشاركة الرئيسية - بما في ذلك الإعجابات والمشاركات ومقاييس الرؤية - التي أتاحت منصات أخرى للباحثين.

التلاعب بالتفاعلات على المحتوى

تخضع منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك X، بالفعل لتدقيق المفوضية الأوروبية بشأن الفشل المزعوم في تخفيف المخاطر المتعلقة بالتدخل في الانتخابات. واتُّهِمَت روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الملغاة في رومانيا في أواخر العام الماضي، عبر حملة على TikTok عززت من حظوظ مرشح مؤيد للكرملين.

وتضيف هذه القضية إلى التوترات المتصاعدة بين الجهات التنظيمية الأوروبية ومنصة التواصل الاجتماعي التابعة لماسك بسبب تراجعها عن تعديل المحتوى ورفضها الاستجابة لمطالب الوصول إلى البيانات.

يتطلب قانون DSA، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، من المنصات الكبيرة منح الباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات لدراسة المخاطر النظامية. وقد اتهمت المفوضية بالفعل شركة X في يوليو من العام الماضي بانتهاك قانون DSA لعدم استيفائها للمتطلبات المتعلقة بوصول الباحثين إلى البيانات. كما استجوبت Meta العام الماضي بشأن قرارها بإغلاق أداة البحث CrowdTangle.

وقد انحازت محكمة برلين الإقليمية إلى المدعين، فأصدرت أمرًا قضائيًا عاجلاً يجبر شركة X على توفير إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات المطلوبة عبر واجهتها عبر الإنترنت حتى 25 فبراير. كما أمر الحكم شركة X بدفع التكاليف القانونية وفرض غرامة إجرائية قدرها 6000 يورو، مما يشكل سابقة في كيفية فرض المحاكم الأوروبية لالتزامات الشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية.

ولم يستجب X على الفور لطلب بوليتيكو للتعليق.

الفضاء الرقمي ليس منطقة خارج القانون

وقال مايكل ماير ريسيندي، المدير التنفيذي لـDRI: "الفضاء الرقمي ليس منطقة خارجة عن القانون، وأنا أثق في أن X سوف تمتثل الآن بسرعة"، مضيفًا أن رفض المنصة التعاون "أجبر" على اتخاذ إجراء قانوني.

ويشكل حكم برلين أحد الاختبارات الرئيسية الأولى لبند الوصول إلى الأبحاث في قانون الخدمات الرقمية (المادة 40)، والذي تم تصميمه لتمكين البحث على وسائل التواصل الاجتماعي ودعم تنفيذ اللائحة.

وقالت المنظمة غير الربحية لصحيفة بوليتيكو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تيك توك TikTok وميتا Meta منحا DRI إمكانية الوصول إلى البيانات بناءً على تطبيق مشابه جدًا.

قالت سيمون روف، نائبة مدير مركز حقوق المستخدمين التابع لمؤسسة جورج فلويد: "يعد هذا القرار نجاحاً هائلاً لحرية البحث والديمقراطية. لقد ناضلنا من أجل الوصول إلى بيانات بحثية حيوية، ونعمل الآن على منع محاولات التلاعب بالانتخابات".

مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوعين قبل يوم الانتخابات، فإن السؤال الآن هو ما إذا كان X سوف يمتثل للحكم أم سيحاول التأخير من خلال الطعون القانونية.