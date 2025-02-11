إيلاف من واشنطن: أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، أن فكرة امتلاك واشنطن لقطاع غزة لا تستند إلى أي استراتيجية أمن قومي متماسكة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لنسيان حل الدولتين.

وفي مقال نشره في صحيفة "التلغراف" البريطانية، اقترح بولتون اللجوء إلى ما أسماه "حل الدول الثلاث" موضحا أن هذا الحل يقوم على إعادة غزة إلى السيادة المصرية وتقاسم الضفة الغربية بين إسرائيل والأردن، بما يضمن أمن إسرائيل ويوفر مستقبلا اقتصاديا أفضل للفلسطينيين.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه في 4 فبراير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أثارت جدلا واسعا، خاصة عندما تحدث عن احتمال استخدام القوة العسكرية الأمريكية في غزة.

ورغم أن البيت الأبيض سارع إلى التراجع عن هذه الفكرة، إلا أن بولتون أكد أن ترامب كان جادا بشأن السيطرة الأمريكية على غزة، لكنه لم يكن يقصد التدخل العسكري المباشر.

وأضاف أن الضجة التي أثيرت حول هذه التصريحات حجبت قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بفكرة غير واقعية حول سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، والثانية الأكثر أهمية، ترتبط برفض إعادة توطين سكان غزة داخل القطاع، على الأقل في المستقبل القريب.

وشدد بولتون على أن فكرة السيطرة الأمريكية على غزة تفتقر إلى رؤية سياسية واستراتيجية واضحة، مشبها إياها باقتراح ترامب السابق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول إمكانية تحويل شواطئ كوريا الشمالية إلى منتجعات سياحية. وأكد أن هذا الطرح، رغم عبثيته في كوريا الشمالية، يصبح أكثر خطورة في غزة بسبب الظروف الأمنية المتدهورة.

كما لفت إلى أن استمرار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يسمح لحركة "حماس" بإعادة تأكيد سيطرتها على غزة، مما يشير إلى أنها لم تُنهك تماما جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية كما كان يُعتقد.

وأوضح بولتون أن غزة تمثل "حادثا تاريخيا" نجم عن نتائج الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948، وأنها ليست ذات جدوى اقتصادية بمفردها، مما يجعل حل الدول الثلاث خيارا أكثر واقعية.

وفي هذا السياق، دعا إلى إلغاء وكالة "الأونروا" وتحويل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معتبرا أن هذا التحول سيوفر لهم معاملة إنسانية أكثر إنصافا وفقا للمعايير الدولية المتبعة مع اللاجئين الآخرين حول العالم.

واختتم بولتون مقاله بالتأكيد على أن تصريحات ترامب، رغم الجدل الذي أثارته، قد تفتح الباب أمام نقاش جدي حول إيجاد حل دائم لغزة، وهو أمر بات ضرورة ملحة.

