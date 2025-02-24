إيلاف من بيروت: اجتمع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الاثنين، ممثلين عن الطائفة الدرزية في البلاد، ونشرت صفحة رئاسة المرحلة الانتقالية السورية على السوشيال ميديا صورا قالت إنها للقاء الشرع مع "وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية".

هذا الاجتماع، الذي لم يُكشف بعد عن تفاصيله، وهو أول تحرك من الشرع تجاه دروز سوريا بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالرد في حال استهداف المجتمع الدرزي في جنوب سوريا.

وقال نتانياهو الأحد "لن نتسامح مع أي تهديد للمجتمع الدرزي في جنوب سوريا"، كما طالب بإخلاء مناطق في جنوب سوريا من السلاح.

واليوم الاثنين أيضا، بدأت وزارة الدفاع الإسرائيلية إجراءات لتنظيم دخول عمال دروز من سوريا للعمل في بلدات إسرائيلية بمرتفعات الجولان، وفق ما أكده مصدران أمنيان لقناة "كان" الإسرائيلية.