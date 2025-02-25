إيلاف من القدس: يجد الدروز في سوريا أنفسهم في وضع معقد، وسط أجندات مختلفة تتجاذبهم، وخلال الأسابيع الأخيرة، عادت الطائفة الدرزية في جنوب سوريا إلى دائرة الضوء بقوة بسبب الأحداث الأخيرة .

يعيش أغلب أفراد الطائفة الدرزية في السويداء، وهي مدينة تقع في جنوب سوريا والمعروفة باسم جبل الدروز أو حوران. تقع هذه المنطقة في جنوب سوريا، بالقرب من الحدود الأردنية.

وهناك مجتمعات درزية أخرى في سوريا، بما في ذلك عدد قليل بالقرب من الجولان. وهم جزء من المجتمع الدرزي الأكبر في لبنان وسوريا.

لقد مر الدروز في سوريا بأوقات عصيبة على مدى السنوات القليلة الماضية. فخلال الحرب الأهلية السورية، ظلوا إلى جانب نظام الأسد.

ورغم أن العديد منهم خدموا إما في الجيش أو في وحدات الأمن المحلية، إلا أنهم عانوا من مذبحة على أيدي تنظيم داعش، كما عانوا بعد الحرب بسبب الإهمال والجدل المستمر بشأن محاولات نظام الأسد استعادة السلطة على السويداء.

ماذا بعد سقوط الأسد؟

بعد سقوط نظام الأسد، سعت الطائفة الدرزية إلى تحديد موقفها من الحكام الجدد في دمشق. ومثل العديد من الأقليات، راقب الدروز عن كثب لمعرفة ما إذا كان أحمد الشرع والسلطات الجديدة سوف يتسمون بالتسامح.

لم تكن هيئة تحرير الشام و"جبهة النصرة" في السابق ودودة تجاه الدروز أو غيرهم من الأقليات. والآن تسعى سوريا إلى المزيد من الحوار الوطني واحتضان مختلف الأقليات والطوائف.

وهكذا يجد الدروز أنفسهم في موقف معقد، مع وجود أجندات مختلفة تجذبهم. وفي حين يلتقي بعض زعماء الدروز بالشرع، يبدو أن آخرين يريدون خلق المزيد من الحكم الذاتي في السويداء.

وقد ظهر مجلس عسكري جديد في السويداء. حدث هذا في نفس الوقت الذي تحدث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نزع السلاح في جنوب سوريا . وهناك أصوات في إسرائيل تريد أن ترى إسرائيل تعمل بشكل أوثق مع الدروز والأكراد في سوريا.

تكرار تجربة قوات سوريا الديموقراطية؟

وتخضع الطائفة الدرزية في المنطقة لرقابة مشددة، فقد أفادت مؤيدة لحزب الله أن "13 ضابطاً سورياً منشقين عن الجيش المنحل بقيادة العقيد طارق الشوفي أعلنوا عن تشكيل المجلس المذكور، في مسعى على ما يبدو لتكرار تجربة قوات سوريا الديمقراطية التي أنشأت مجالس للمدن والمحافظات التي تشرف عليها، فيما ذكر المجلس المشكل حديثاً تعاونه مع الأميركيين في الجنوب".

وتحظى قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي لمحاربة داعش في شرق سوريا.

في كانون الثاني (يناير)، ذكرت قناة رووداو الإعلامية الكردية أن "وفداً من مجلس سوريا الديمقراطية زار يوم الثلاثاء محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، والتقى بالشيخ حكمت سلمان الهجري، الزعيم الروحي الدرزي، لمناقشة المستقبل السياسي للبلاد".

وقال الهجري إن التنوع هو قوة سوريا، وتحدث عن أهمية الحكم الشامل بالنسبة لسوريا. ومع ذلك، فقد انتقد أيضًا توغل إسرائيل في المنطقة العازلة في سوريا.

وفي مناطق أخرى من جنوب سوريا خارج المنطقة الدرزية، اندلعت احتجاجات ضد تصريحات نتانياهو. وقد جرت هذه الاحتجاجات في مدينة القنيطرة، ومدينتي نوى وبصرى الشام في درعا. كما نقلت صحيفة العربي الجديد عن شيخ درزي يدعى سليمان عبد الباقي معارضته لأفعال إسرائيل و"التدخل الأجنبي".

اللقاء مع الشرع

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع وفد من الطائفة الدرزية في دمشق هذا الأسبوع. وقالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن الشرع التقى وجهاء الطائفة الدرزية ونشر صور اللقاء، فيما لم يظهر الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء الشيخ حكمت الهجري في صور اللقاء، وهو الأمر الذي يؤشر إلى أنه لم يصل بعد إلى ضمانات للصيغة التي يريدها لسوريا المدنية التي تستوعب الجميع.

من الصعب معرفة ما يجري في الواقع لأن كل طرف يريد أن يزعم أن الدروز يتحركون في اتجاهات مختلفة. يقول البعض إن الهجري رفض أي تحركات "انفصالية". ويرى آخرون أن التدخل "الأجنبي".

وأشار موقع وكالة أنباء هاوار المرتبطة بالكرد، إلى أن "الفصائل المسلحة في السويداء أعلنت تشكيل مجلس عسكري، تعهد بتنفيذ متطلبات حماية المجتمع والأمن الوطني والإقليمي، وحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب والسلاح والمخدرات، وتسلل التنظيمات الإرهابية المتطرفة عبرها، وأنه سيكون جزءاً من الجيش الوطني للدولة السورية الجديدة، الدولة العلمانية الديمقراطية اللامركزية".

المنطقة الدرزية تدخل اللعبة

من الواضح أن هناك من يريد أن تكون المنطقة الدرزية "في اللعبة". وهناك أيضاً أصوات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصوير الدروز على أنهم مستفيدون من الدعم "الأجنبي" و"الانفصالية".

إن هذا الهدف مصمم لدق إسفين مع دمشق وخلق الجدل. إن الدروز ليسوا الوحيدين الذين يقعون بين المطرقة والسندان. فقد استبعد الحوار الوطني الحالي في دمشق أيضاً أغلب الجماعات الكردية في سوريا، وهناك حتى شائعات تدور حول أحمد العودة، الزعيم القوي للفصائل في جنوب سوريا.