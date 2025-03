إيلاف من واشنطن: قال وزير خارجية ليسوتو الواقعة بجوار جنوب أفريقيا إن بلاده فوجئت بسخرية الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، متعهدا بأن بلاده "لن تأخذ هذا الأمر باستخفاف".

فقد وصف ترامب ليسوتو بأنها دولة "لم يسمع بها أحد من قبل" أثناء دفاعه عن تخفيض وقطع بعض المساعدات عن عدد من دول العالم، خلال خطاب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء .

وأضاف "ليسوتو لم يسمع بها أحد من قبل"، وسط ضحكات من المشرعين الجمهوريين.

