إيلاف من لندن: أعلن الكرملين أن روسيا لن تتخذ قرارًا بشأن وقف إطلاق النار المقترح من الولايات المتحدة في أوكرانيا قبل أن تتلقى ردًا أميركيًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم، إن موسكو "تدرس بعناية كل التصريحات" التي صدرت عقب الاجتماع الأميركي - الأوكراني في جدة.

وجاء ردّ الكرملين، وهو الأول من نوعه، على أنباء دعم أوكرانيا لوقف إطلاق النار المقترح من الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا.

وحذّر الكرملين من أن روسيا لا تريد استباق الأحداث، وأنها بحاجة أولًا إلى الحصول على معلومات من الولايات المتحدة. مضيفًا أن المسؤولين الأميركيين سيبلغون روسيا بالتفاصيل عبر قنوات مختلفة.

وأضاف بيسكوف أنه من المقرر إجراء اتصالات في الأيام المقبلة، لكن الولايات المتحدة لم تطلب بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب.

وأضاف أيضًا أنه يمكن "ترتيب أي مكالمة هاتفية بسرعة كبيرة" بين روسيا والولايات المتحدة قد يحصل خلال "مدة وجيزة للغاية"، ومن غير المستبعد أن يكون بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وفي الأخير، لفت بيسكوف إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز "سيقومان عبر قنوات مختلفة بإطلاعنا خلال الأيام المقبلة على المباحثات التي جرت والتفاهمات التي تمّ التوصل إليها".