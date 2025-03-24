إيلاف من اسطنبول: قضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنواتٍ في تقويض الديمقراطية، وقمع المعارضة، وتطهير الجيش والقطاع العام في البلاد. والآن، يبدو أنه اختار هذه اللحظة الجيوسياسية لدفن إرث مصطفى كمال أتاتورك، المؤسس العلماني للجمهورية التركية.

كيف يمكن تفسير التحركات الشعبوية الإسلامية ضد حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه أتاتورك، وسجن رئيس بلدية إسطنبول الشهير المنتمي للحزب أكرم إمام أوغلو ــ وهو خصم لديه فرصة حقيقية للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

ولكن خصوم أردوغان السياسيين لا يشككون في أن هذا هو بالضبط ما يهدف إليه الرجل الذي يريد أن يصبح الخليفة ــ التخلص من ما تبقى من الديمقراطية في تركيا من خلال تحييد المعارضة الرئيسية في البلاد والتحول إلى الاستبداد الكامل.

في الأسبوع الماضي، وبينما تجمع مئات من رجال الشرطة أمام منزله، بعث إمام أوغلو برسالة فيديو إلى أنصاره قال فيها: "نحن نواجه الاستبداد، لكنني لن أستسلم".

جاء اعتقاله بعد يوم واحد فقط من إلغاء السلطات شهادته الجامعية، في خطوةٍ تهدف إلى حرمانه من الترشح للانتخابات، إذ يشترط القانون التركي أن يكون المرشحون للرئاسة من خريجي الجامعات.

ومع ذلك، فبعد إقالته رسميًا من منصبه، يبدو إمام أوغلو مرشحًا قويًا للفوز في الانتخابات التمهيدية لحزبه يوم الأحد، ليصبح المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات المقبلة.

توقيت الاعتقال "يثير الجدل"

من وجهة نظر واحدة، كان توقيت اعتقاله غريبًا: إذ كان تجريد إمام أوغلو من أوراق اعتماده الجامعية كافيًا لاستبعاده من الترشح، وعلى أي حال، فإن الانتخابات الرئاسية لن تُعقد قبل عام 2028 - على الرغم من وجود أحاديث عن أنها قد تأتي في وقت أقرب.

فلماذا التحرك ضده الآن وشن حملة اعتقالات طالت 106 آخرين، بمن فيهم مسؤولون من حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه إمام أوغلو؟

يجادل البعض بأن أردوغان لم يُرِد الانتظار ومنح ترشحه لمنصب عمدة إسطنبول فرصةً لكسب المزيد من الزخم. لكن غونول تول، مؤلفة كتاب "حرب أردوغان: كفاح رجل قوي في الداخل وفي سوريا"، تعتقد أن التفسير يكمن في ما يحدث خارج حدود تركيا: فمن المرجح أن الزعيم التركي شعر بالتشجيع من التحول الجيوسياسي المتسارع نحو الاستبداد، ولذلك رأى أن هذه لحظة مواتية للهجوم.

تصرفات ترامب تشجع الاستبداد العالمي

وقالت إن "تصرفات دونالد ترامب المناهضة للديمقراطية في الداخل أدت إلى نشوء مناخ عالمي حيث يشعر المستبدون في أماكن أخرى بالقدرة على سحق المعارضة بشكل أكبر".

من غير المرجح أن يُلقي ترامب، الذي يدعو باستمرار إلى سجن خصومه السياسيين، محاضرات على أردوغان، علنًا أو سرًا، بشأن سجن إمام أوغلو. وفي مقابلة مع تاكر كارلسون، المؤيد لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، الأسبوع الماضي، وصف المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، محادثة هاتفية حديثة بين الزعيمين بأنها "رائعة" و"تحويلية".

صحيحٌ أن ذلك كان قبل اعتقال إمام أوغلو، لكن الرئيس الأميركي نفسه لم يتردد لحظةً، إذ واصل مهاجمة خصومه السياسيين منذ تنصيبه. ففي زيارته لوزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، وصف خصومه بـ "الحثالة" و"الهمج" و"الماركسيين"، قبل أن يضيف أنهم "مختلون عقليًا" و"بلطجية" كدليلٍ على ذلك. ويتماشى هذا كله مع تعهده بالانتقام في أول تجمع انتخابي رسمي له في تكساس.

غزل ترامبي أردوغاني

لذا، بطبيعة الحال، لن يشعر أردوغان بالقلق إزاء استنكار ترامب. فقد أغدق الرجلان المديح على بعضهما البعض لسنوات، وقد صرّح الزعيم التركي بدعمه لمبادرة السلام التي أطلقها نظيره الأميركي في أوكرانيا - وهو أمرٌ يُسعد ترامب بلا شك.

ليس أردوغان وحيدًا بين المستبدين الذين كانوا محاصرين سابقًا - ومن يطمحون إلى أن يصبحوا مستبدين - الذين يستشعرون التغيير في الأجواء الجيوسياسية، ويدركون أنهم على أعتاب حقبة جديدة، قادرة على محو القواعد والأعراف القديمة واستبدالها بأخرى تُناسبهم.

بل يؤثر هذا التغيير على سلوكهم، إذ يتطلعون إلى بعضهم البعض بحثًا عن الإلهام وأفكار جديدة لإدارة بلدانهم - سواءً كان ذلك من خلال تسليح سياسات الأقليات الجنسية، أو التضحية بالمهاجرين، أو تصعيد الهجمات على وسائل الإعلام المستقلة، أو تحويل محطات البث العامة إلى أبواق للحكومة، أو حتى إغلاقها.

ويبدو أنهما مستعدان أيضًا لتقديم يد العون لبعضهما البعض. فبينما حظرت السلطات التركية التجمعات العامة وقيدت الوصول العام إلى منصات التواصل الاجتماعي، علق إيلون ماسك، "صديق ترامب المقرب"، حسابات المعارضة التركية على منصته.

الشعار القادم.. القوة هي الحق

يبدو أن المبادئ المنظمة مرة أخرى هي أن القوة هي الحق وأن القادة "العظماء" يعرفون ما هو أفضل، حيث أن عصر التكنوقراط الليبراليين - الذي كان له بالطبع مشاكله الخاصة - يفسح المجال لعصر جديد من الرجال الأقوياء، الذين يتسمون بالوقاحة المطلقة في التخلص من أي قيود.

أحيانًا يبدو هؤلاء الأقوياء في منافسة ودية، يتنافسون على أشدّ ما يمكن من تطرف. وفي هذه المنافسة الودية، يُتوّج أردوغان هذا الأسبوع بفوزٍ واضح.

في قمة ميونيخ الأمنية الأخيرة، بُذلت جهودٌ يائسةٌ للتظاهر بالشجاعة أمام تغيّر الوضع. فبعد الصدمة الأولى لخطاب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الذي لم يُخفِ فيه التزامه بخضوع أوروبا لأيديولوجيات رئيسه غير الليبرالية، بُذلت جهودٌ خارجيةٌ للمضي قدمًا وكأن شيئًا لم يحدث.

لكن على هامش الأحداث، لم يُخفِ معارضو اللاليبرالية قلقهم. وفي إحدى الفعاليات الجانبية، ناقش دبلوماسيون ليبراليون إسكندنافيون سؤالًا مُقلقًا: من سينتصر في التاريخ؟ ولم يكن لديهم إجابة - ويبدو أن أردوغان يعتقد أن لديه إجابة.

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أعدت "إيلاف" هذا التحليل نقلاً عن "بوليتيكو" - النسخة الأوروبية:

https://www.politico.eu/article/recep-tayyip-erdogan-democracy-turkey-protests-political-rivals/