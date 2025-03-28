إيلاف من الرباط: أعلن الديوان الملكي المغربي ، الجمعة ، عن تعيينات جديدة في كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمندوبية الوزارية المكلفة الإنسان، بالإضافة إلى تجديد الثقة في أمينة بوعياش كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وعين العاهل المغربي رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛في حين جرى تجديد تعيين أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ كما عين العاهل المغربي محمد الحبيب بلكوش، في منصب المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان.

ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حرص الملك محمد السادس على تمكين هاتين المؤسستين من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.

وتأتي هذه التعيينات أيضا ،في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها لمواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي الذي يقوده،بكل حكمة وتبصر، وكذا اهتمامه بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها بلادنا في هذا المجال “.