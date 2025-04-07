إيلاف من تونس: لقي الشاب التونسي فارس خالد البالغ21 عاماً مصرعه، وذلك إثر حادث أليم أثناء محاولته تعليق علم فلسطين فوق بناية بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان في تونس.

وأفادت المعطيات الأولية بأن الضحية انزلق من سطح بناية عالية داخل المؤسسة، الاثنين، ليلقى مصرعه، وقد تم فتح تحقيق في الحادثة، وقررت الجامعة تعليق الدراسة الثلاثاء والأربعاء حزناً على الشاب الراحل، الذي أطلقوا عليه لقب "شهيد العلم".

والد الطالب التونسي#فارس_خالد الذي توفي اثر سقوطه من بناية عالية أثناء قيامه بتعليق علم فلسـ.ـطين.



رحمه الله و تقبله من الشهداء. pic.twitter.com/HmE9y1NPLQ — إيمان (@ImenTH2024) April 7, 2025

وكانت العاصمة التونسية ومختلف محافظات الجمهورية التونسية شهدت، الاثنين، مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، وتضامنًا مع نضالهم المشروع في وجه آلة القتل الإسرائيلية.

وجاءت هذه المسيرات تلبية لنداء عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات، والنقابات الطلابية، وفي إطار يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما دعا إليها الاتحاد العام لطلبة تونس، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعات والمعاهد من مختلف أنحاء البلاد.