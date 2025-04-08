إيلاف من واشنطن: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن مجريات محادثة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض.

وقال ترامب: "أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانينا.. لقد فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى ألفي عام.. لقد أخذت سوريا مهما تعددت أسماؤها تاريخيا.. عبر وكلائك".

وتابع ترامب: "قال أردوغان لا لا لا.. لم أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له.. لقد كنت أنت ولكن حسنا ليس عليك الإقرار بذلك، فقال حسنا ربما كنت أنا من أخذها".

وأضاف ترامب: "أردوغان شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا لم يستطع أحد القيام به من قبل.. عليك التسليم بانتصاره".

وتوجه ترامب إلى ضيفه بنيامين نتانياهو، بالقول: "أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلها ما دمت منطقيا في طلباتك.. عليك أن تكون منطقيا.. علينا جميعا أن نكون منطقيين".

وكان نتانياهو أعلن أنه لا يريد قواعد تركية في سوريا، وردا على ذلك نصحه ترامب بحل المشاكل مع تركيا بعقلانية.

وقال نتانياهو إنه ناقش مع ترامب الملف السوري، مشيرا إلى أن إسرائيل "لا تريد رؤية تركيا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة ضدها".

وأضاف: "تحدثنا عن السبل التي يمكننا من خلالها تجنب هذا الصدام".

ومن جهته، أعرب ترامب عن استعداده للمساعدة في حل المشكلة بين تركيا وإسرائيل.

وتابع: "أبلغت نتانياهو أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا".

وتستعد أنقرة، للعب دور رئيسي في سوريا، بما في ذلك إبرام اتفاق دفاع مشترك محتمل قد يشهد إقامة قواعد تركية جديدة في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي للبلاد.

ووصفت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق إسرائيل بأنها "أكبر تهديد للأمن الإقليمي"، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا.