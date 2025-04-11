إيلاف من صنعاء: هاجم زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها وسائل الإعلام مساء اليوم، إسرائيل والولايات المتحدة بشدة.

دعا عبدالملك الحوثي إلى ما وصفه بـ"الخيار الصحيح"، وهو "الجهاد في سبيل الله ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي"، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر الحوثي أن إسرائيل نكثت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن العدو لم يلتزم ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق ولم يبدِ أي نية لتنفيذ المرحلة الثانية. وقال إن "العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي مفتوح، اتجه بشكل عدواني نحو إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأشار الحوثي إلى أن حركة "أنصار الله" بادرت منذ اللحظة الأولى لتقديم الإسناد للشعب الفلسطيني، موضحاً أن تجدد العدوان فاقم المأساة في غزة، حيث كشف عن "جرائم صهيونية أمريكية موثقة" بحق المدنيين، واصفا المشاهد بأنها "تكشف حجم الظلم والإجرام".

وانتقد الحوثي تعاطي حكومة بنيامين نتانياهو مع ملف الأسرى، قائلا إن "المجرم نتانياهو لا يولي أهمية لعودة الأسرى الإسرائيليين"، وإن الاتفاق الذي تم تجاهله كان كفيلاً بإعادتهم دون الحاجة إلى "ارتكاب مجازر بحق المدنيين وتدمير القطاع".

واتهم الحوثي إسرائيل بالسعي لتهجير الفلسطينيين من غزة بشكل نهائي، محذرا من أن ذلك سيكون مقدمة لترحيل السكان من الضفة الغربية أيضا، وأشار إلى خطوات إسرائيلية ممنهجة "بدأت من جنين وطولكرم والآن في بلاطة".

ووصف الحوثي قرار إغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس بأنه "خطوة عدائية تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم".

واعتبر الحوثي أن جميع المؤشرات والدلائل تؤكد أن إسرائيل "لا تؤمن بالسلام ولا بالتسوية السياسية"، بل تسعى بشكل ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، بما في ذلك حق العودة.

وانتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل، وقال إن واشنطن "تتبنى علنا مشروع التهجير"، مستشهدا بتصريحات للرئيس دونالد ترامب.

وأشاد الحوثي بالمجاهدين في قطاع غزة، مؤكدا أنهم "يؤدون مسؤوليتهم في ظروف قاسية للغاية"، ورأى أن "الخيار الجهادي هو السبيل الوحيد للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومواجهة المؤامرات".

ودعا الحوثي الأمة الإسلامية إلى الوقوف مع غزة، مشيرا إلى أن "الاستسلام لا يخدم أحدا، لا الفلسطينيين ولا الشعوب العربية المجاورة"، مضيفا أن "الوقت يتطلب إسنادا حقيقيا لا مواقف إعلامية فقط".

وتطرق الحوثي إلى الساحة الإقليمية، قائلا إن إسرائيل تنكث بالاتفاقات مع لبنان وتواصل تنفيذ غارات واغتيالات بحق مجاهدين من حماس وحزب الله، كما تواصل ارتكاب "جرائم في سوريا ضمن مخططها العدواني"، مشيرًا إلى أن "أي تنازلات لا توقف العدوان الإسرائيلي لأنه يتحرك وفق أطماع واضحة".