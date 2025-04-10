إيلاف من واشنطن: صدر حكم على حاييم نيسيم كوهين، الحاخام الشهير في تيك توك، بتهمة الاعتداء الجنسي على أبنائه بالتبني، مما أنهى مسيرته بصورة نهائية.

حاييم كوهين لديه أكثر من 300 ألف متابع على تيك توك ، وقام بتبني 9 أبناء ووثق حياتهم اليهودية. ولكن بعد أن تحدث أحد الأطفال عن الاعتداء الجنسي الذي كان يحدث خلف الكواليس، انهار هذا الوهم.

يوم الاثنين، أقر كوهين، البالغ من العمر 40 عامًا، بالذنب في محكمة ولاية هيوستن بأربع تهم اعتداء جنسي على طفلة، وتهمة واحدة تتعلق بالفحش مع طفلة.

وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، كل منها لمدة 40 عامًا، دون إمكانية الإفراج المشروط عن تهم الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى 15 عامًا أخرى عن تهمة الفحش، على أن تُقضى بالتزامن، وفقًا لصحيفة هيوستن كرونيكل.

"هل تدرك أنك لن تخرج من السجن أبدًا، وأنك ستموت في السجن؟" سأل القاضي دانيلو لاكايو كوهين في المحكمة.

تم الكشف عن الجرائم في شباط (فبراير) 2023 عندما اتصل ابن كوهين المتبنى البالغ من العمر 17 عامًا ببودكاست وأفاد بأن كوهين اعتدى عليه جنسياً منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، وقد تدخلت خدمات حماية الطفل، وتم إبعاد الأطفال الستة الأصغر سناً من المنزل.

تاريخ من الجرائم

وقد أُلقي القبض على كوهين عام 2023، في وقت زُعم أنه كان يتظاهر فيه بمرض مزمن. في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد وهو يستخدم أكسجينًا إضافيًا وكرسيًا متحركًا، ولكن عندما نقله المحققون إلى مستشفيين، لم يجدوا فيه أي مشكلة.

وادعى كوهين أيضًا أنه نشأ وهو يتحدث اللغة اليديشية كيهودي حسيدي في ويليامزبيرج، لكنه في الواقع ولد باسم جيفري لوجان فيجيل في أوديسا بولاية تكساس عام 1984.

وقد غير اسمه في وقت لاحق من حياته، لكن لا يوجد دليل على أنه تحول إلى اليهودية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في بعض الأحيان، ادّعى كوهين أنه حاخام. كما زعم، رغم وجود أدلة تُثبت العكس، أن الأبناء التسعة بالتبني ينحدرون من عائلات يهودية. في المحاكمة، كان لا يزال يرتدي "بايوس"، وهي خصلات شعر جانبية يُطلقها رجال الحسيديم، مع أنه لم يبدُ عليه أنه يرتدي الكيباه.

قالت شيري تشاندلر، محامية طفل آخر اعتدى عليه كوهين عام 2019، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "غيّر أسماءهم أثناء عملية التبني، وجعلهم يطيلون شعرهم. يدّعي أنهم يتحدثون العبرية أو اليديشية، لكنني لا أعتقد أن أيًا منهم يتحدثها".

وأضافت: "من الواضح أنه ليس حاخامًا. أعتقد أنه استيقظ ذات يوم وقال: "أنا يهودي"، وذهب إلى مقاطعة دالاس، وقام بتغيير اسمه".



