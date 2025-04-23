إيلاف من موسكو: انتشرت صور عبر مواقع الإنترنت ومنصات السوشيال ميديا العالمية، لـ"الابن السري المزعوم" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعشيقته النجمة الأولمبية السابقة ألينا كاباييفا لاعبة الجمباز الإيقاعي، بحسب التقارير.

تم الكشف عن الصور الأولى للطفل إيفان فلاديميروفيتش بوتن البالغ من العمر 10 سنوات للجمهور، وهي صور مسربة من قناة تيليغرام الروسية التي يديرها شخص مجهول VChk-OGPU، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" اللندنية .

في إحدى الصور المسربة، ينظر الصبي الأشقر إلى الكاميرا من تحت قصة شعر غير متساوية، وقد بدا بملامح وزجه تشبه الأب فلاديمير بوتين بصورة واضحة، وبمجرد نظرة مجردة".

ووصفت منظمة VChk-OGPU إيفان بأنه "الفتى الأكثر شعوراً بالوحدة في روسيا" قائلة إنه "نادراً ما يتواصل مع الأطفال الآخرين، ويقضي كل وقته مع الحراس والمربيات والمعلمين"، حسبما ذكرت التقارير، فهو الطفل السري بالفعل.

وفي صورة أخرى، يظهر إيفان بجانب والدته كاباييفا، لاعبة الجمباز الإيقاعي الروسية السابقة والشريكة الرومانسية المزعومة لفلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، وفقًا للتقارير.

كاباييفا تبلغ 41 عاماً

ويعتقد أن بوتن (72 عاما) وكابايفا (41 عاما) لديهما أربعة أطفال معا، بما في ذلك ابنيهما إيفان بوتن وفلاديمير بوتن جونيور، وفقا لصحيفة موسكو تايمز ، التي نقلت عن تقرير استقصائي من مركز دوسيير .

وُلد إيفان عام 2015 في عيادة للولادة في مدينة لوغانو السويسرية، بحسب تلك التقارير.

ويُعتقد أن الصبي مهووس برسوم ديزني المتحركة وأفلامها - لدرجة أنه يرتدي أزياء - مما أثار استياء الرئيس الروسي، وفقًا لما ذكره مركز دوسيير. وبحسب التقرير فإن إيفان هو أيضًا لاعب هوكي متحمس.

أخيراً.. صبي!

وبعد أن أنجبت كاباييفا طفلتين، قيل إن بوتن كان مسروراً للغاية بولادة الطفل الصغير إيفان، وفقاً لمصادر. وعندما وُلد، كان فلاديمير بوتين في غاية السعادة لدرجة أنه صرخ: " أخيرًا! صبي!"، هذا ما قاله مصدر للصحيفة .

وزعم التقرير أن فلاديمير بوتن جونيور ولد في ربيع عام 2019 في موسكو. ويقال إن الصبيين يعيشان في ظروف مترفة ولكن منعزلة، محاطين بمعلمين ومشرفين مدفوعي الأجر - ويسافران في عزلة على متن قطارات مدرعة وطائرات خاصة ويخوت.

وفي بداية الحرب في أوكرانيا، أرسل بوتن العائلة بأكملها إلى سويسرا، حسبما ذكر موقع "بيج سيكس".

العائلة آمنة في سويسرا

"بينما ينفذ بوتن هجومه على أوكرانيا، ويهاجم المواطنين الأبرياء ويسبب أزمة لاجئين، تتحصن عائلته في شاليه خاص للغاية وآمن للغاية في مكان ما في سويسرا"، هذا ما قاله المصدر لموقع Page Six في عام 2022.

وزعمت قناة روسية مجهولة أخرى على تطبيق تيليغرام أن كاباييفا حامل مرة أخرى ، وهذه المرة بطفلة أخرى.

الأم كاباييفا بطلة أولمبية

فازت كاباييفا، التي وصفت ذات مرة بأنها "المرأة الأكثر مرونة في روسيا"، بالميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني عام 2000 والميدالية الذهبية في أثينا عام 2004 في الجمباز الإيقاعي.

وربما بدأت هي وبوتن علاقتهما الرومانسية المزعومة - والتي تم نفيها علنًا دائمًا - في وقت مبكر من عام 2008، وفقًا للتقرير الاستقصائي الصادر عن مركز دوسيير.

لدى بوتين طفلان "رسميان" من زواج سابق من مضيفة الطيران السابقة ليودميلا أوشيريتنايا - لكن ابنتيه ماريا (37 عاما) وكاترينا (35 عاما) بقيتا أيضا بعيدا عن الأضواء.