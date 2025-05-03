إيلاف من لندن: أثار تقدم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الذي يتزعمه نايجل فاراج، في الانتخابت المحلية الأخيرة، خشية من انهيار التوازن الحزبي في بريطانيا الذي ظل يهيمن عليه حزبان كبيران هما حزب المحافظين وحزب العمال الحاكم حاليا.

وفي رد فعله، على تقدم حزب الإصلاح كقوة حزبية مؤثرة في الساحة السياسية البريطانية، قال زعيم حزب المحافظين السابق ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" لن يدوم طويلًا.

وأدلى جونسون بدلوه في نتائج الانتخابات المحلية، مجادلًا بأن المحافظين سيخرجون منتصرين على حزب "إصلاح المملكة المتحدة" "المثير للاهتمام مؤقتًا"، ومؤيدًا قيادة كيمي بادنوك لحزب المحافظين.

وفي عموده الأسبوعي في صحيفة "ديلي ميل"، هاجم رئيس الوزراء السابق حزب العمال، قائلًا إن الحكومة "سيئة للغاية، ومضللة للغاية، وغير متوافقة تمامًا مع رغبات الجمهور، لدرجة أنه في عام ٢٠٢٩، أو عند إجراء الانتخابات القادمة، أعتقد أن هناك احتمالًا حقيقيًا لحدوث نقطة تحول".

عودة للمحافظين

وتابع جونسون مجادلًا بأن الناخبين سيعودون إلى حزب المحافظين لعدة أسباب:

أولًا، وصف بادنوك بأنها "مثيرة للاهتمام ومثيرة للإعجاب بشكل متزايد"، قائلًا إنها "تتمتع بعقلية أكثر أصالة من بين جميع قادة الحزب الحاليين".

ثانيًا، لا يعتقد جونسون أن الناخبين سيمنحون حزب "إصلاح المملكة المتحدة" السلطة، قائلًا: "يُعلّمنا التاريخ أن مثل هذه المشاريع - مهما كانت مثيرة مؤقتًا - لا تدوم طويلًا في السياسة البريطانية".

وأشار جونسون إلى طرد روبرت لوي من حزب الإصلاح، رغم أنهم كانوا خمسة نواب فقط، كدليل على "الخلافات فيما بينهم" وعدم قدرتهم على الحكم.

وجادل جونسون بأن حزب المحافظين هو الحزب الوحيد الذي لديه برنامج سياسي يريده الناخبون - خفض الهجرة، و"الارتقاء بالمستوى"، والاستثمار في المهارات والتعليم، وخفض الضرائب من خلال تقليص ميزانيات الدولة.

ولكن ما هو السبب الأخير لاعتقاده أن المحافظين سينجحون في الانتخابات القادمة؟

يقول جونسون: "إن الحقائق الصارخة للحسابات الانتخابية ونظام الفائز الأول تعني أنه لن يكون هناك سوى طريقة واحدة لإقصاء حكومة حزب العمال عديمة الفائدة هذه - وهي التصويت للمحافظين".

مقال بادينوك

من جهتها، كتبت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك مقال رأي في صحيفة (التلغراف) تعتذر فيه لأعضاء المجالس البلدية المحافظين الذين خسروا مقاعدهم.

وكتبت: "أشعر بعميق الأسف لرؤية هذا العدد الكبير من أعضاء المجالس البلدية المحافظين الكفؤين والمجتهدين يخسرون مقاعدهم. لم يستحقوا ذلك - ولم يكونوا سبب خسارتنا".

وقالت بادينوك إن السبب هو أن 14 عامًا في الحكومة وخسارة انتخابية فادحة في يوليو الماضي "قد استنزفت معنويات وموارد قيادة حزب المحافظين".

وأشارت أيضًا إلى أنهم يخوضون الانتخابات انطلاقًا من بوريس جونسون عام 2021، بعد ذروة ما بعد اللقاح. لكن بادينوخ أصرت على أنها "تُحرز تقدمًا"، قائلةً إن الحزب "ظلّ متحدًا منذ توليت المنصب".

وفي الختام، قالت زعيمة حزب المحافظين: إن هذه النتائج تُظهر "حجم العمل اللازم لإعادة بناء الثقة في حزب المحافظين، وأهمية مضاعفة جهودنا لإظهار أن هذا الحزب تحت قيادة جديدة، وأنه يُدير الأمور بشكل مختلف".