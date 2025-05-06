إيلاف من دمشق: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن لقاء سري جرى بين خمسة أكاديميين ورجال أعمال سوريين، إلى جانب إسرائيليين اثنين، داخل منزل خاص في إحدى العواصم الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين فوجئوا باكتشاف أن حتى كبار الشخصيات السورية لم يتمكنوا حتى الآن من فهم رؤية الشرع أو نواياه الحقيقية تجاه إسرائيل.

وقالت دهش الجانب الإسرائيلي من حجم اطلاع المحاورين السوريين على الشأن الإسرائيلي، وهو اطلاع اعتمد على متابعتهم للإعلام العبري وترجمات الصحافة الإسرائيلية. وأبدوا اهتماما واضحا بسماع المزيد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورؤاه الأمنية.

واعترف كل منهم صراحة: "نحن لا نعرف حقا إلى أين تتجه سوريا"، وأضافوا أن "رئيسنا يواجه العديد من الأزمات، ومن الصعب تصديق أنه يرغب في إضافة إسرائيل إلى قائمة مشكلاته".

وكان المحاورون السوريون جميعا ممن نشأوا في ظل نظام بشار الأسد، وتتراوح أعمارهم بين الأربعين والخمسين عاما. وقد باغتهم التغيير السياسي الأخير، وكانت تلك الجلسة هي المرة الأولى التي يلتقون فيها بإسرائيليين وجها لوجه. وقد تحدثوا بإسهاب عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتعقيدات الصراع الطائفي، والانقسامات الداخلية.

وحين قال أحدهم إن "الرئيس الجديد لم يتمكن حتى الآن من فرض سيطرته الكاملة على العاصمة دمشق"، أومأ الآخرون برؤوسهم موافقين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال نهاية الأسبوع، وقع هجوم إسرائيلي في محيط القصر الرئاسي السوري، تحت عنوان حماية الطائفة الدرزية في سوريا، وفي الوقت الراهن، ينظر إلى الهجوم الإسرائيلي على سوريا باعتباره إشارة تحذيرية، ومحاولة لخلق فوضى داخلية قد تؤدي إلى الإطاحة بحكم "الرئيس" غير المستقر.