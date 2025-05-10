إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن تنحي قائد البحرية الملكية عن منصبه بعد تحقيق في علاقة مزعومة مع زميلة في العمل.

ويُشتبه في أن الأدميرال السير بن كي قد خالف "اختبار الخدمة" الصارم في البحرية، والذي يحظر فعليًا العلاقات الجنسية بين القادة ومرؤوسيهم.

وأكدت وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأدميرال السير بن كي قد تنحى عن منصبه كقائد بحري أول، مما أثار صدمة في الجيش. لكن متحدثًا باسم الوزارة آنذاك اكتفى بالقول إن ذلك "لأسباب خاصة".

وقام متحدث باسم الوزارة مساء الجمعة بتحديث هذا الرد قائلاً: "التحقيق جارٍ، ومن غير المناسب التعليق في هذا الوقت".

السبب الحقيقي

وكانت صحيفتا "ذا صن" و"فاينانشيال تايمز" أول من نشرا السبب الحقيقي وراء استقالته المبكرة. وكان من المقرر أن يتنحى الأدميرال كي عن قيادة البحرية في الصيف.

ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن شخصين مطلعين على الأمر قولهما إن التحقيق يتعلق بعلاقة مع مرؤوسة. ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الأدميرال كي، المتزوج والأب لثلاثة أطفال، يُشتبه في خرقه "اختبار الخدمة" الصارم في البحرية، والذي يحظر فعليًا العلاقات الجنسية بين القادة ومرؤوسيهم.

لا يُعتقد أن الشخص المعني كان ضمن تسلسل قيادته المباشر. ولكن بصفته رئيسًا للبحرية، فإن اللورد البحري الأول هو المسؤول العام عن جميع أفراد البحرية.

الغاء المؤتمر السنوي

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن الاختفاء المفاجئ للأدميرال كي إجبر البحرية على إلغاء مؤتمرها السنوي الرائد للقوة البحرية، والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين بحضور ضيوف عسكريين من جميع أنحاء العالم.

وتولى اللورد البحري الثاني، نائب الأدميرال مارتن كونيل، قيادة الخدمة مؤقتًا قبل الإعلان عن بديل دائم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصبح الجنرال السير جوين جينكينز، ضابط مشاة البحرية الملكية الذي خسر منصب مستشار الأمن القومي بعد انتخابات العام الماضي، اللورد البحري الأول القادم.

في حال تأكيد تعيينه، سيكون أول جندي مشاة بحرية ملكي يتولى قيادة الخدمة.

سلوكيات غير مقبولة

يذكر أن الأدميرال كي، الذي عُيّن قائدًا بحريًا أولًا عام ٢٠٢١، كان ركز تركيزًا كبيرًا على القضاء على السلوكيات غير المقبولة في البحرية. وفي العام الماضي، أعلن "عدم التسامح مطلقًا مع السلوكيات غير المقبولة".

وفي عام ٢٠٢٢، قال: "سيتم فصل كل من لا يرغب في الخدمة وفقًا لقيم ومعايير الحياة في القوات المسلحة البريطانية. لا مكان لكم."

وكان الأدميرال كي انضم إلى سلاح البحرية كطالب عسكري عام ١٩٨٤، وقاد فرقاطتين، وصائدة ألغام، وحاملة طائرات إتش إم إس إلوستريوس.

تُدرج البحرية النزاهة كواحدة من قيمها الأساسية الست. وتقول: "النزاهة هي تلك الصفة المميزة لشخصية الفرد التي تشمل الصدق والإخلاص والموثوقية وعدم الأنانية".

وتضيف: "إنها متطلب أساسي للقيادة والرفقة. ما لم نحافظ على نزاهتنا، فلن يثق بنا الآخرون، وسيتضرر العمل الجماعي."