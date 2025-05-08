إيلاف من لندن: شارك عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، اليوم الخميس، في قداس الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا في دير وستمنستر.

وشهدت المملكة المتحدة، فعاليات في جميع أنحاء البلاد، كما شهدت صمتًا لمدة دقيقتين تخليدًا لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقدّم الملك والملكة احترامهما لأرواح قتلى الحرب البريطانيين في قداس أُقيم بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا.

وكان الزوجان الملكيان من بين 2000 شخص - من بينهم 78 من قدامى المحاربين - حضروا المراسم في دير وستمنستر في لندن. وتوقف قداس الشكر، الذي تضمن موسيقى وقراءات دينية، عند الظهر لدقيقتين صمت وطني على أرواح الضحايا.

وحضر أيضًا أمير وأميرة ويلز، إلى جانب رئيس الوزراء السير كير ستارمر، وبعض أسلافه من رؤساء الوزارات، بمن فيهم ديفيد كاميرون وبوريس جونسون.

ووضع الملك تشارلز الثالث إكليلًا من الزهور، كُتب عليه "لن ننسى أبدًا"، على ضريح الجندي المجهول، وتبعه أمير ويلز. وكان إلى جانبهم، يراقبهم من كرسيه المتحرك، الجندي المخضرم كين هاي، البالغ من العمر 99 عامًا، والذي خدم في فوج المشاة.

رسالة الجندي بيرجس

وقرأ الممثل جوش ديلان رسالة من العريف فريدريك بيرجس إلى ابنه فريدي، البالغ من العمر سبع سنوات، كُتبت أثناء خدمته في إيطاليا.

ونقل عن الجندي، الذي كانت حفيدته سوزان من بين الحاضرين في الدير، قوله: "عندما أعود إلى المنزل، ولن يطول الوقت، سأشتري لك هدية إضافية مميزة لكونك ولدًا صالحًا".

كما وصف العريف بيرجس المطر في إيطاليا وكيف تضررت دبابته الصغيرة، التي أطلق عليها اسم فريدي الثاني تيمنًا بابنه، بـ"ثقب كبير" ناجم عن قنبلة.

وكشف ديلان: "بعد سبعة أشهر من كتابة هذه الرسالة، قُتل العريف بيرجس".

عُرضت أيضًا مقتطفات من خطاب النصر الذي ألقاه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، السير ونستون تشرشل، عام ١٩٤٥، والذي أعلن فيه انتهاء الحرب في أوروبا.

أشعل حفيده الأكبر، ألكسندر تشرشل، البالغ من العمر عشر سنوات، شمعة سلام، ثم تلا دعاءً من أجل "السلام في أوروبا والعالم".