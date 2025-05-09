إيلاف من لندن: أُلقت الشرطة البريطانية القبض على رجل إيراني في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب، والذي اعتقل فيه ثلاثة إيرانيين آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي اعتقال المشتبه به البالغ من العمر 31 عامًا في لندن بعد اعتقال ثلاثة رجال إيرانيين آخرين خلال مداهمات في العاصمة يوم السبت الماضي. وأفادت الشرطة بأنه تم احتجاز المشتبه به في منزل بشمال غرب لندن صباح الجمعة.

يأتي هذا بعد اعتقال ثلاثة رجال آخرين من نفس الجنسية، تتراوح أعمارهم بين 39 و44 و55 عامًا، في منازل بالعاصمة يوم السبت 3 مايو، في إطار التحقيق نفسه.

وأضافت الشرطة أنه تم اليوم الحصول على أوامر اعتقال إضافية بحق الثلاثة، مما يعني إمكانية احتجازهم حتى يوم السبت 17 مايو.

ويُحتجز الرجال الأربعة بموجب قانون الأمن القومي لعام ٢٠٢٣.

اعتقالات منفصلة

وفي عملية منفصلة، نُفذت يوم السبت، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب خمسة رجال - مواطنون إيرانيون أيضًا - خلال مداهمات في مواقع مختلفة في مانشستر الكبرى ولندن وسويندون.

وأعلنت شرطة العاصمة أن هذه الاعتقالات تتعلق "بمؤامرة مشتبه بها لاستهداف مبنى محدد"، والذي فهمت سكاي نيوز أنه السفارة الإسرائيلية في لندن.

وأكدت الشرطة عدم وجود صلة بين عمليتي مكافحة الإرهاب. ولا يزال جميع المشتبه بهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

نفي إيراني

ونفت الحكومة الإيرانية يوم الخميس أي تورط لها.

وفي بيان نُشر على موقع X، قال وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي: "نرى تقارير في وسائل الإعلام تُفيد بتورط مواطنين إيرانيين في مؤامرة مزعومة لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.

وتنفي إيران رفضًا قاطعًا أي تورط لها في مثل هذه الأعمال، وتؤكد أننا لم نتلقَّ أي معلومات عن أي مزاعم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

حثّت إيران المملكة المتحدة على التعاون معها حتى نتمكن من مساعدة أي تحقيق في مزاعم موثوقة. يشير التوقيت وغياب التعاون إلى وجود خلل ما.