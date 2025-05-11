كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن "ترتيبات لإطلاق سراح الرهينة مزدوج الجنسية الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر، في إطار مساعي تحقيق تقدم في هذا الملف.

وأعلنت الحركة عن إجرائها اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن مساعيها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، أشارت حماس إلى استعدادها لتوقيع اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الرهائن والسجناء، وفق تفاهمات متفق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استقرار الأوضاع وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

وفي بيان، صرّح خليل الحية القيادي في حماس، بأن "الحركة تؤكد استعدادها للبدء فوراً في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه".

من ناحيته، قال المبعوث الأمريكي الخاص آدم بوهلر يوم الأحد إن خطة حماس المُعلنة لإطلاق سراح آخر الرهائن الأمريكيين الناجين في غزة تُعدّ خطوة إيجابية إلى الأمام.

وأضاف بوهلر لوكالة رويترز الأحد، "سنطلب أيضاً من حماس الإفراج عن جثث أربعة أمريكيين آخرين اختطفوا".

واعتبر أن زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع ساهمت في تحفيز هذه الخطوة، بقوله "كانت زيارة الرئيس إلى المنطقة مفيدة، وكذلك العمل الذي قام به وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في هذه القضية".

وكان قياديان في حماس قد صرحا الأحد، بأن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وتم إحراز "بعض التقدم" بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال قيادي، وهو عضو في المكتب السياسي لحماس، "تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم"، لافتاً إلى أن "الساعات المقبلة حاسمة".

وأضاف أن المحادثات "تركزت على تأمين هدنة تستمر لسبعين يوماً، وقابلة للتمديد لتسعين يوماً"، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت أيضاً "قضية الأسرى الإسرائيليين والأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان الكسندر والآليات الممكنة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات".

وتحتجز حماس وفصائل أخرى 58 إسرائيلياً في قطاع غزة، بينهم 34 رهينة يعتقد الجيش الإسرائيلي أنهم أموات.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية في مارس/ آذار، منهية بذلك هدنة استمرت شهرين.