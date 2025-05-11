إيلاف من لندن: قال خبير اقتصادي إن اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة "لا تساوي قيمة الورق المكتوب عليه".

تتضمن اتفاقية المملكة المتحدة "الأولى من نوعها" مع الولايات المتحدة تخفيضات في الرسوم الجمركية على صناعات رئيسية مثل الصلب البريطاني، إلا أن الخبير الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز صرّح لشبكة سكاي نيوز بأنه "لا يعتبرها إنجازًا".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاقية "الأولى من نوعها" في مكالمة هاتفية مباشرة ومتلفزة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالاتفاقية باعتبارها صفقة ستوفر آلاف الوظائف في المملكة المتحدة.

لكن الخبير الاقتصادي البارز الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز صرّح لقناة (سكاي نيوز) بأنه "لا يعتبرها إنجازًا عظيمًا".

وقال: "أي اتفاق مع ترامب لا يساوي قيمة الورقة التي كُتب عليها"، مشيرًا إلى أن الرئيس وقّع اتفاقيات مع كندا والمكسيك خلال ولايته الأولى، ليفرض عليهما رسومًا جمركية مرتفعة بعد أيام من عودته إلى البيت الأبيض هذا العام.

وأضاف: "أرى ذلك دعمًا لاستراتيجية ترامب، استراتيجيته هي فرّق تسد، استهداف الدول الأضعف، ووضع الدول الأقوى في الخلف".

شرارة الصفقة

وانطلقت شرارة الصراع على إبرام صفقة تجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد إعلان ترامب في "يوم التحرير" الشهر الماضي، والذي شهد رفع الرئيس للرسوم الجمركية على واردات عدة دول، مما أدى إلى انهيار الأسواق العالمية.

واجهت الصين في البداية رسومًا جمركية بنسبة 34%، وعندما فرضت بكين رسومًا جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، اندلعت حرب تجارية بسرعة.

وتفرض الولايات المتحدة والصين الآن رسومًا جمركية تزيد عن 100% على بعضهما البعض، لكن ممثلين عن البلدين اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية.

وقال ستيغليتز إن بكين، في ردها على ترامب، "أوضحت بجلاء أن الولايات المتحدة تعتمد عليها بشكل كبير في نواحٍ عديدة، لذا، بدأوا الآن التفاوض، ولكن من موقع قوة".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه كان ينبغي على المملكة المتحدة التركيز على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من الولايات المتحدة، أجاب ستيغليتز: "بالتأكيد".

وقال: "رأيي هو أنه لو عملتم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على صفقة جيدة، لكنتم حققتم نتائج أفضل مما حققتموه. إذا اتضح في النهاية، بعد أن تُحل المسألة، أن ترامب غير راضٍ، فسيترشح. أما إذا كان غير راضٍ، فأدعو لكم بالتوفيق".

من بين شروط اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات والصلب البريطانية إلى الولايات المتحدة، بينما وافقت المملكة المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية على الإيثانول، المستخدم في إنتاج البيرة.

وتفتح الاتفاقية أيضًا بورصة زراعية جديدة، حيث يتم منح المزارعين الأميركيين إمكانية الوصول إلى المملكة المتحدة لأول مرة - على الرغم من أن معايير الغذاء في المملكة المتحدة على الواردات لم تضعف.