أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ عند الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين بتوقيت غزة، حوالي التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن اتفاق يهدف إلى الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في تغريدة على إكس أن "الكتائب قررت الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان أليكسندر اليوم الإثنين".

وأعلنت حماس الأحد بأنها ستفرج عن ألكسندر، وهو جندي أمريكي إسرائيلي محتجز في غزة، فيما كشفت بأنها تجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة تهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.

ونقلت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل ستوقف طلعاتها الجوية فوق أجواء غزة، سواء لأغراض استخباراتية أو عملياتية، لتتيح "ممراً آمناً" لعودة ألكسندر.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إعلان حماس نيتها إطلاق سراح ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق محتمل لضمان الإفراج عن جميع الرهائن في غزة ستتواصل "تحت النار، تزامناً مع التحضيرات لتصعيد القتال".

وقال نتنياهو إن "إسرائيل غير ملزمة بأي وقف لإطلاق النار أو الإفراج عن إرهابيين، بل هي ملزمة فقط بإقامة ممر آمن يسمح بالإفراج عن عيدان".

وأضاف بأن التعهّد بالإفراج عن ألكسندر لم يأتِ إلا بعد "الضغوط العسكرية" في قطاع غزة.

وتابع "نعيش أياماً حاسمة تم خلالها عرض اتفاق على حماس يتيح الإفراج عن رهائننا".

تأتي التطورات الأخيرة بُعيد إعلان قياديَّين في حماس أن مسؤولين في الحركة أجروا مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة، وأنه تم إحراز "بعض التقدم" بشأن إدخال مساعدات إلى غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار.

Reuters

وفي رد الفعل الأمريكي على إعلان حماس، أشاد الرئيس دونالد ترامب، بموافقة الحركة على إطلاق سراح آخر رهينة يحمل الجنسية الأمريكية بين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصف ترامب، عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، الموافقة على إطلاق سراح عيدان ألكسندر، ببادرة "حسن نيّة" تجاه الولايات المتحدة، وتجاه جهود الوسطاء، مصر وقطر، لإنهاء ما وصفها بـ "الحرب الوحشية" في القطاع.

وعبّر ترامب عن أمله أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو "خطوات نهائية ضرورية" لإنهاء ما وصفه بـ "النزاع الوحشي"، معبراً عن امتنانه لكل من ساهم في تحقيق هذا "النبأ التاريخي"، على حدّ تعبيره.

ولازالت حماس تحتجز 58 رهينة بعد الإفراج عن عدد من الرهائن في عمليات تبادل مع إسرائيل، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إن من بينهم 34 قتلوا.

من جانبها، رحّبت قطر ومصر بإعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر، واعتبرتا ذلك خطوة إيجابية نحو استئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدتين في بيان مشترك على ضرورة إنهاء الحرب لتجنّب المزيد من الكوارث الإنسانية، ومواصلة جهودهما بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق تهدئة شاملة وسلام عادل ومستدام في المنطقة.

وكانت حماس أعلنت الأحد استعدادها لتوقيع اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الرهائن والسجناء، وفق تفاهمات متفق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استقرار الأوضاع وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين

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في الأثناء، أعلنت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي، فجر الإثنين، مدرسة تؤوي نازحين إلى 15 وعدد من الإصابات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "تم نقل 10 شهداء على الأقل بينهم عدد من الأطفال بعدما استهدفت طائرات الاحتلال حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم (بتوقيت القدس) مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي أكثر من ألفي نازح في بلدة جباليا".

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى خمسة أطفال وعدد من الإصابات، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي الطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

بموازاة ذلك، قُتل عدد من الغزيين وأصيب آخرون، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلًا في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف الطيران الإسرائيلي عدداً من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 52.829 قتيلاً، و119.554 مصاباً.