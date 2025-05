إيلاف من الرياض: في زيارة رسمية هي الأولى له خارج الولايات المتحدة، حطت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

فيما رافقت الطائرة الرئاسية الأميركية مقاتلات "أف 15" سعودية.

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt