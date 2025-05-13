إيلاف من الرياض: تعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، قمة سعودية - أميركية في قصر اليمامة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور الرياض في إطار زيارة وصفها بالتاريخية.



ولي العهد السعودي في إستقبال الرئيس الأميركي

وكان ترامب وصل بوقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، فيما رافقت الطائرة الرئاسية الأميركية مقاتلات "أف 15" سعودية، واستقبله بعدئذ ولي العهد السعودي، كما رافق الضيف الأميركي وفد كبير ضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين.



وزير الخارجية ماركو روبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مصدر الصورة واس

إلى ذلك، وصف الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي أمس زيارته اليوم إلى السعودية وبعدئذ الإمارات وقطر، بأنها زيارة تاريخية.



ترامب يصف الزيارة للسعودية بالتاريخية