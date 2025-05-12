إيلاف من الرباط:تنظم القوات المسلحة الملكية المغربيةوالقوات المسلحة الأميركية ،بشكل مشترك،وإلى غاية 23 مايو الجاري، الدورة الـ21 من تمرين “الأسد الإفريقي”.

‎وبالمناسبة،جرى الإثنين تنظيم حفل الافتتاح بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأغادير ، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لهذا التمرين المشترك متعدد الجنسيات بحضور ممثلين عن البلدان المشاركة.

‎وخلال هذا الحفل، الذي ترأسه كل من الفريق محمد بن الوالي، رئيس أركان الحرب في المنطقة الجنوبية، واللواء دانييل سيديرمان، نائب قائد فرقة العمل التابعة للجيش الأميركي لجنوب أوروبا وأفريقيا، عرض موضوع تمرين الدورة الحادية والعشرين ومختلف الأنشطة المدرجة فيها.

‎وقال الفريق محمد بن الوالي أن الدورة الـ21 من تمرين “الأسد الإفريقي” تعكس متانة الشراكة وروح التعاون التي تربط القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأميركية والدول الشقيقة والصديقة المشاركة فيه.

‎وأضاف أن هذه الشراكة المتميزة مكنت من تطوير المعارف والكفاءات في مختلف الأنشطة والميادين المبرمجة على مر الدورات السابقة.

‎من جانبه، أشار اللواء دانييل سيديرمان إلى أن تمرين “الأسد الأفريقي” يعتبر حدثا مهما يترجم القيمة الكبيرة لهذا التدريب والقوة المتزايدة للشراكة المغربية -الأميركية.وقال إن “التزام المغرب بدعم تمرين “الأسد الأفريقي” هو شهادة على قوة تحالفنا”، مؤكدا أن “كل واحد منا ملتزم بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم”.

‎وتشمل أنشطة الدورة الـ21 من تمرين “الأسد الإفريقي”، تكوينات في العديد من المجالات العملياتية، وتمرينا للتخطيط لفائدة الأطر المشاركة وآخر للتطهير النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي وكذا مناورات مشتركة.

‎وستعرف هذه الدورة أيضا، أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي.

‎وتهدف مناورات “الأسد الإفريقي 2025” التي سيتم تنفيذها بكل من أغادير ، طانطان، تزنيت، القنيطرة، بنجرير وتيفنيت، إلى تعزيز التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة، وتطوير التشغيل البيني وتقوية قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وذلك بغية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.